Sjuksköterska till strokeavdelningen

Vi som arbetar på enheten är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, in- och utskrivningssamordnare och paramedicin. Avdelningen består av 14 vårdplatser där vi också bedriver KUA vilket innebär att studenter från olika professioner inom vårdyrket övar på samarbete med andra yrkesprofessioner, för att öka både sin vårdkompetens och ge perspektiv på den egna yrkesrollen och på rollen i teamet.
Patienterna som vårdas på strokeavdelningen/KUA har bland annat drabbats av stroke/TIA, traumatiska hjärnskador eller olika neurologiska sjukdomar ex ALS och Multipel Skleros (MS). Rehabilitering för dessa patienter startas så fort som möjligt och är en viktig förutsättning för att utveckla och bibehålla sina förmågor.
Avdelningens mål är att erbjuda en professionell strokevård till våra inneliggande patienter och att samtidigt erbjuda ett interprofessionellt lärande för studenter från några av de vanligaste förekommande yrkeskategorierna i vården. Kommunikation och teamarbete är två viktiga komponenter för att skapa en bra, lugn och trivsam arbetsmiljö som inkluderar alla på avdelningen.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på strokeavdelningen/KUA ansvarar du tillsammans i team med undersköterska, paramedicin, läkare och samordnare med akut omhändertagande av patienter som drabbats av stroke/TIA, traumatiska hjärnskador eller olika neurologiska sjukdomar exempelvis ALS och MS. Rehabiliteringen sker alltid i nära samarbete med paramedicinsk personal. Som sjuksköterska ansvara du även för läkemedelshantering, dokumentation, utskrivningsplanering och arbetsledning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från yrket. Pedagogisk kompetens är meriterande. Handledarutbildning kommer att bli ett krav efter viss tids arbete (om den inte redan finns). Delaktighet i planering och genomförande av kompetenshöjande aktiviteter förväntas.
Vi ser gärna att du är en person som är lugn och trygg i din yrkesroll. Du ska förstå kommunikationens betydelse för god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det är också av stor vikt att du i din roll som sjuksköterska utifrån bästa förmåga både vill och kan leda, och fatta beslut utifrån verksamhetens bästa i det operativa arbetet på avdelningen. Det kan gälla både arbetsrelaterade frågor och bemanning under jourtid.
Du ska vara driven och uppskatta kvalitets- och förändringsarbete. Du tar ansvar för att uppnå enhetens mål.
Vi söker dig som är intresserad av handledning.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Carita Leppäkorpi, 016-10 50 66, 073-868 12 09.
Biträdande enhetschef Bahar Arpacik, 016-10 55 29, 076-721 82 01.
Fackliga företrädare, sjuksköterska Yaqub Shawqi, 016-10 44 61.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på strokeavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
