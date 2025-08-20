Sjuksköterska till strokeavdelningen
2025-08-20
På strokeavdelningen vårdar vi patienter med akut stroke/TIA samt efterföljande akut rehabilitering. Vi vårdar även patienter som opererats för stroke eller tumör av neurokirurg. På avdelningen finns en mindre strokemottagning för återbesök samt ett externt stroketeam som fortsätter rehabiliteringen och stöttar patienterna i deras hemmiljö.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierande och spännande arbete som ger dig en bred kompetens. Du ingår i ett team med gott samarbete och en stark laganda. Vi arbetar tillsammans med patienten i ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, kurator, apotekare och medicinska sekreterare. Du kommer vara omvårdnadsansvarig för dina patienter och arbetsledare för ditt vårdlag, tätt tillsammans med undersköterskor.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• följa vårdkedjan och aktivt delta i möten kring patienten
• hantera PEG/sond och tracheostomier
• följa neurologstatus NIHSS samt NEWS
• delta i rehabiliteringsprocesser
• delta i rond tillsammans med läkare
• planera hemgångar tillsammans med avdelningens vårdplanerare.
Hos oss får du
• ingå i en trygg och välfungerande arbetsgrupp med stark teamkänsla
• individuellt anpassad introduktion och möjlighet att ingå i ett mentorskap
• strokekompetensutbildning
• interna utbildningar inom bland annat tracheostomier, PEG, scenarioträningar
• ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter
• möjlighet att påverka ditt schema, då önskeschema tillämpas.
Vi har en dygnet runt verksamhet och erbjuder ett förmånligt nattavtal.

Kvalifikationer
Vi söker dig som sätter patienten i fokus och har ett genuint intresse för människor. Du har en helhetssyn och arbetar strukturerat med förmåga att planera och prioritera i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med olika professioner, och du tar hänsyn till verksamhetens bästa där du bidrar med utveckling och ser möjligheter i förändring. För rollen är det viktigt att du är engagerad, tålmodig och flexibel då det är speciellt att arbeta med patienter som drabbats av hjärnskada.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
