Sjuksköterska till strokeavdelning, Södersjukhuset! - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-12Strokeenheten tillhör verksamhetsområde Internmedicin vilken är en av de största klinikerna på Södersjukhuset. Här behandlar vi patienter med stroke och TIA. Vi följer med patienten från det att ambulansen kör in till akutrummet, vidare till röntgen och snabb läkemedelsbehandling (trombolys) samt tidig rehab.2021-04-12Vi vill erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du i nära samarbete med teamet gör stor skillnad för andra människor. Som sjuksköterska på strokeenheten har du varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll.För att rädda hjärnan är det särskilt viktigt med snabba insatser, därför har vi ett väl fungerande samarbete och gott ledarskap. Vi jobbar i team där sjuksköterskan delar ansvaret om patientens vård med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, kurator, dietist och köksbiträde. Vårdsamordnare finns knuten till avdelningen som stöd i utskrivningsplaneringen.Vi erbjuder dig:en individanpassad introduktion där du under handledning successivt skolas in i ditt arbeteett stimulerande och omväxlande arbeteengagerade kollegor och ett trivsamt arbetsklimat där vi genom hälsofrämjande aktiviteter (t.ex. reflektionsstunder och hembakat fredagsfika) satsar på vår arbetsmiljöfriskvårdstimme med tillgång till eget gymSödersjukhusets restaurang med fantastiskt utsikt över Årstaviken, endast ett stenkast från vår avdelningVälkommen till Södersjukhuset - Sveriges ledande akutsjukhus!Anställningsform:Tillsvidareanställning, kombinerat dag- och nattschema alternativt dag eller natt.Legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har minst 2 års tidigare erfarenhet av arbete inom akutsjukvården.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, som innebär att du:är lugn och trygghar ett starkt engagemang för patienten och en vilja att arbeta i ett bra teamhar god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbeteVårdenhetschef Christian BartholomäusTelefonnummer: 08-616 42 07Mail: christian.bartholomaus@sll.se Fackliga företrädare:Vårdförbundet Centra SöderTelefonnummer: 070-484 33 10Övrig information:För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV, urvalsfrågor du besvarar i ansökan ersätter personligt brev.Innan anställning begärs utdrag ur misstanke- och belastningsregister.Södersjukhuset är ett akutsjukhus mitt i Stockholm. Vår klinik har lokaler påSödermalm med utsikt över Årstaviken och nära till bra kommunikationer.Södersjukhuset erbjuder friskvårdstimme, friskvårsbidrag, gratis träning på vårtegna Hälsoteam och tillgång till en personalmatsal med fantastisk utsikt och brapriser. Vi är hela livets sjukhus där vi med hög kompetens och bra samarbete strävarefter att vara Sveriges ledande akutsjukhus.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-26REGION STOCKHOLM5686140