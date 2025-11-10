Sjuksköterska till strokeavdelning
2025-11-10
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och rädda en hjärna?
Vill du vara med och rädda en hjärna?

Nu söker vi på strokeavdelningen dig som är sjuksköterska!
Avdelning 9 är en medicinavdelning med inriktning mot stroke/TIA.
Avdelningen har de senaste åren fått utmärkelse för god strokevård av strokeförbundet och fick 2018, 2019, 2021 och 2022 pris som årets strokeenhet. För oss är det viktigt med ett gott samarbete då vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sekreterare med flera runt patienten. Avdelningen arbetar även med ständig utveckling, vilket bidrar till att ditt arbete upplevs stimulerande samt utmanande. Ytterligare värdesätter vi kvalitet högt och har ett mål att alla medarbetare ska ha specialistkompetens inom stroke, vi erbjuder även internutbildning såsom strokekompetensbeviset.
Vi har nya fräscha lokaler och kan erbjuda en bra arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på medicinavdelning har du möjlighet att påverka och göra skillnad för patienten i det dagliga arbetet. Du har ett nära samarbete med både undersköterskor, läkare samt rehabpersonal för att skapa en god vård för patienten. Avdelningen jobbar med ständig utveckling av den personliga kompetensen hos varje enskild medarbetare.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, har gärna arbetat något år och är intresserad av strokevård. Du vill arbeta i en föränderlig miljö, där du tillsammans med teamet driver den vårdnära utvecklingen. Ytterligare motiveras du av att ta samt få ansvar i rollen som sjuksköterska. Stor vikt fästes vid personliga egenskaper såsom flexibilitet, samarbetsförmåga samt noggrannhet, då du kommer att jobba med varierande arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, är nytänkande och tar initiativ.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst.
Förmåner
Förmåner som ingår i en trygg anställning hos oss är bland annat kontinuerlig fortbildning
Friskvårdsbidrag på 2000 kr/år
Löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom
Arbetstid
Anställningen är på dygnets alla timmar. Övrig information
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av oss.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
