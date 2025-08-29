Sjuksköterska till strokeavdelning
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vi söker dig som är sjuksköterska och som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vår verksamhet på strokeavdelningen! Här får du möjlighet att arbeta med patienter som har akut stroke och akuta behandlingar samt rehabilitering, tycker du det är intressant är denna tjänst något för dig.
Hos oss är du med och skapar sjukvård tillsammans med patienterna!
Om vår lediga tjänst
Som del i vårt team kommer du att arbeta i strokeprocessen med tydliga rutiner för omhändertagande av patienten. Hos oss arbetar vi personcentrerat i tvärprofessionella team. Vi ingår i det akuta flödet för strokepatienter vilket bland annat innebär att vi samarbetar nära med röntgen och ambulansen. Vi utför trombolysbehandling, omhändertar patienter med TIA och förbereder för trombektomi som utförs på Sahlgrenska. Hos oss arbetar en receptarie som en del av teamet för att stödja med läkemedelshanteringen. På enheten arbetar även en senior sjuksköterska som bland annat är delaktig i introduktion av dig som nyanställd för att skapa en trygg start hos oss.
Vi är stolta över vår avdelning och för oss är känslan av att göra ett bra jobb viktig, tillsammans arbetar vi för en vård i toppklass!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstider dag och kväll.
På strokeavdelningen är vårt primära uppdrag att vårda patienter som drabbats av stroke eller TIA. Här får du möjlighet till längre patientrelationer då du följer patientens väg från det akuta insjuknandet till hemgång, från avancerad akutsjukvård som exempelvis trombolysbehandling vid stroke till efterföljande rehabilitering. Stroke är en av de största folksjukdomarna och strokevården går snabbt framåt med nya behandlingsmetoder. Utvecklingen av strokevården på SÄS utgår från nationella riktlinjer.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har erfarenhet i yrket. Erfarenhet av strokevård, trombolysbehandling eller rehabilitering är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som brinner för omvårdnad och trivs både med självständigt arbete och arbete i team då du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Södra Älvsborgs sjukhus, VO neurologi, rehabilitering och nära vård Kontakt
Marie Björfjäll, vårdenhetschef 033-6164053 Jobbnummer
