Sjuksköterska till sjukhusvårdens traineeprogram, Ljungby
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-09-15
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Börja din resa som sjuksköterska med vårt unika traineeprogram för sjuksköterskor inom sjukhusvården!
Är du nyexaminerad sjuksköterska eller har upp till två års erfarenhet utan tidigare erfarenhet av sjukhusvård? Då är vårt traineeprogram perfekt för dig. Här får du en fantastisk möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll inom sjukhusvården.
Genom vårt traineeprogram erbjuder vi dig en trygg och stödjande start på din karriär. Du får möjlighet att bygga en stark grund med djupgående kunskap om hela vårdkedjan. Under programmets gång kommer du att få arbeta inom olika verksamheter, vilket både breddar och fördjupar din kompetens. Dessutom får du ovärderligt stöd av en erfaren mentor som finns vid din sida under hela programmet.
Region Kronobergs sjukhusvård består av två akutsjukhus: Ljungby sjukhus och Växjö sjukhus. Här är du en del av ett engagerat team med cirka 3 000 medarbetare fördelade över 21 kliniker. Genom vårt traineeprogram får du också möjlighet att skapa ett värdefullt nätverk inom sjukhusvården som kommer att gynna dig framåt.
Vill du veta mer om vårt traineeprogram? Läs mer på länken nedan:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/utbildning-och-praktik-inom-varden/traineeprogram-for-sjukskoterskor/Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vårt omfattande traineeprogram sträcker sig mellan 18- 20 månader och är noggrant utformat för att ge dig en bred och djup erfarenhet inom sjukhusvården. Programmet är indelat i tre block, var och en på cirka 6-8 månader, där du får möjlighet att arbeta inom olika spännande områden som medicin, kirurgi/ortopedi samt mindre, specialiserade kliniker som infektion och onkologi.
Huvuddelen av din tid kommer du att tillbringa i kliniskt arbete, där du praktiskt får tillämpa och utveckla dina kunskaper. Resten av tiden ägnas åt din professionella utveckling genom utbildning, vårt utvecklingsprogram, mentorskap och gruppträffar med dina kollegor i programmet. Varje nytt block startar med en grundlig introduktion där du får träffa din handledare på kliniken som kommer att stötta dig under perioden.
Som trainee kommer du dessutom få chansen att hospitera på några av våra högspecialiserade enheter, inklusive ambulansen, anestesi-, barn- och akuten. Detta ger dig en unik inblick i vårdens mångfald och en möjlighet att utforska dina egna intressen och specialiseringar. Mellan de olika blocken finns det avsatta tillfällen för reflektion och möjlighet till utbyte med andra traineer under ledning av vår programansvarige. Dessutom kommer din mentor att finnas vid din sida under hela programmet, redo att ge dig det stöd och den vägledning du behöver för att växa i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen tar sjuksköterskeexamen i januari 2026 eller är legitimerad sjuksköterska med upp till två års erfarenhet inom yrket.
Blir du antagen till programmet erbjuds du en tillsvidareanställning med placering i sjukhusvårdens bemanningsenhet. Efter avslutat traineeprogram väljer du om du vill söka dig vidare eller fortsätta din anställning i bemanningsenheten.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan och att få vara en del av din resa mot en framgångsrik karriär inom sjukhusvården!
