Sjuksköterska till SÄS Vårdhotell
2026-02-09
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Är du sjuksköterska, med några års erfarenhet och vill bli en del av vårt team på SÄS Vårdhotell med god arbetsmiljö och gemenskap?
Om vår lediga tjänst
Vårt team har en bred erfarenhet från akutsjukvård med en öppenhet för att arbeta med patienter från olika specialiteter.
Du får möjlighet till erfarenhetsutbyte i en mycket stimulerande arbetsmiljö med specialistsjukvård inom ramen för ett "hotellkoncept". Hotellet arbetar hälsofrämjande där egenvård utgör en viktig del utöver den medicinska behandlingen. Du har sedvanliga sjuksköterskeuppgifter utifrån medicinska ordinationer vid pre-och postoperativ vård såväl inför som under och efter vissa behandlingar. Du ansvarar för bokning i bokningssystemet FRI, fakturering och kortbetalning.
Du har ett fast schema med helgtjänstgöring 2 av 5 helger.
SÄS Vårdhotell är en öppenvårdsenhet inom SÄS som tar emot patienter från både öppen-och slutenvård. Hotellets uppdrag är att tillsammans med sjukhusets verksamhetsområden medverka till att varje patient befinner sig på rätt vårdnivå under sjukhusvistelsen. Läkare ansvarar för remittering, medicinska ordinationer, uppföljning och vårdtid. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Hotellet tar emot patienter från SÄS alla verksamhetsområden, där opererande specialiteter är en av de största remittenterna. Dessutom remitteras patienter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset för strålbehandling på SÄS. Hotellet har en matsal som sköts av hotellets undersköterskor.
Din profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har några års erfarenhet i yrket. Du har ett uttalat intresse för att vårda patienter från olika specialiteter, detta för att medverka till att frigöra vårdplatser inom sjukhusets specialistkliniker. Du har även ett intresse för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Vi förutsätter att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga, är kommunikativ, flexibel och intresserad av att vara med och utveckla SÄS Vårdhotell. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi hanterar inkomna ansökningar löpande under annonseringsperioden. Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
