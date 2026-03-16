Sjuksköterska till Sandrinoparken
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Sandrinoparken har du en central roll i att säkerställa god och säker hälso- och sjukvård för brukarna. Du ansvarar för medicinska bedömningar, planerar och följer upp HSL-insatser samt arbetar nära omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat läkemedelshantering, såromläggningar, provtagning samt uppföljning av brukarnas hälsotillstånd. Du ansvarar också för att delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och följa upp att delegerade insatser utförs på ett säkert sätt.
En viktig del av uppdraget är att arbeta strukturerat med kvalitetsregister såsom BPSD, Senior Alert och Palliativa registret. Du dokumenterar löpande i journalsystem och använder dokumentationen som stöd i planering, uppföljning och utveckling av vården.
Du deltar i multiprofessionella samarbeten tillsammans med kollegor inom omvårdnad, rehab och ledning. I uppdraget ingår även att bidra till utveckling av arbetssätt, följa upp avvikelser och arbeta för en god kvalitet i verksamheten.
Din arbetsplats
Sandrinoparken är ett vårdboende i centrala Linköping för äldre personer med demenssjukdom. Boendet har totalt 51 permanentplatser fördelade på fem våningsplan. Här finns även ett spa samt en mindre trädgård som bidrar till en trivsam miljö för både brukare och personal.
Arbetssättet på Sandrinoparken utgår från ett salutogent perspektiv där fokus ligger på individens resurser, delaktighet och välbefinnande. Kultur, gemenskap och meningsfulla aktiviteter är en naturlig del av vardagen och bidrar till livskvalitet för brukarna.
Du blir en del av ett större team där sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och rehabpersonal arbetar tillsammans. Samarbete och kollegialt stöd är en självklar del av arbetet och vi strävar efter ett öppet klimat där vi hjälper varandra i vardagen.
Din arbetstid är förlagd dagtid måndag till fredag 08:00-16:30.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska i Sverige.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård samt om du har erfarenhet från arbete inom stöd, vård och omsorg.
Arbetet innebär många kontakter med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentation i journalsystem. Därför behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i dokumentations- eller journalsystem.
För tjänsten krävs B-körkort och att du kan cykla.
Som person samarbetar du väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att förmedla kunskap och information på ett sätt som är anpassat efter mottagaren. I rollen behöver du kunna leda och samordna arbetet i teamet, skapa engagemang och bidra till delaktighet i det gemensamma arbetet.
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16895
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Lena Järnland lena.jarnland@linkoping.se 013-207951
