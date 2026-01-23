Sjuksköterska till Säkerhetshäktet Malmö, Vikariat
2026-01-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Malmös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/malmo/#verksamhet

Publiceringsdatum 2026-01-23

Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal. Tillfällig tjänstgöring på andra verksamhetsställen kan komma att bli aktuell.
Introduktion planeras att genomföras senast vecka 12 och pågår under tre veckor. Tidpunkt för fortsatt arbete efter introduktionen anpassas i dialog utifrån verksamhetens behov. Introduktionen är utformad för att ge dig god kännedom om verksamheten, arbetsuppgifter och interna arbetssätt, så att du successivt kan komma in i rollen och utföra arbetet på ett självständigt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Sjuksköterskelegitimation
* Relevant arbetslivserfarenhet inom yrket
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Meriterande:
* En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård, distriktssköterska eller öppenvård
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
