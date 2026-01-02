Sjuksköterska till Resursenheten
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-01-02
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Resursenheten Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Sjuksköterska som söker omväxlande arbete? Sök till Resursenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm!Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Resursenheten på Kullbergska sjukhuset består av ett lättsamt gäng. Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor, utskrivningssamordnare samt medicinska sekreterare.
Vi täcker upp på de enheter som har behov av vår hjälp, vi finns inom slutenvård, öppenvård och inom viss mottagningsverksamhet.
Kullbergska sjukhuset är ett mindre sjukhus mitt i Sörmland, här råder en familjär stämning där vi har nära till varandra!Arbetsuppgifter
Resursenhetens uppdrag går ut på att täcka för ordinarie personals frånvaro på de enheter vi är inskolade. Vi utgår från slutenvårdens avdelningar, men en personlig profil kan senare tillämpas med utökning mot fler enheter.
Som sjuksköterska i Resursenheten har du sedvanliga arbetsuppgifter utifrån din kompetens som sjuksköterska.
Självklart erbjuds du en inskolning som anpassas efter dina tidigare erfarenheter. Det är för oss viktigt att du känner dig trygg med arbetet på våra olika enheter.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har några års erfarenhet i yrket.
Du är trygg i din yrkesroll, kommunikativ och lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du ständigt har patientens bästa i fokus är en självklarhet!
För att trivas hos oss behöver du vara mångsidig och flexibel.
Arbetet i Resursenheten genererar ett lönetillägg som du kan delges mer information om när vi träffas.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Malin Henriks, 070-332 57 36.
Facklig företrädare, Malin Lindström söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Resursenheten, Kullbergska sjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9667999