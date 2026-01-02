Sjuksköterska till Resursenheten
Lidköpings Kommun / Sjuksköterskejobb / Lidköping Visa alla sjuksköterskejobb i Lidköping
2026-01-02
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet:
Vill du ha ett meningsfullt, självständigt och omväxlande arbete där din kompetens som sjuksköterska verkligen gör skillnad?
Som sjuksköterska i vår resursenhet erbjuds du ett självständigt och varierat arbete med möjlighet att bredda din kompetens inom flera verksamhetsområden.
Du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som resurssjuksköterska arbetar du inom hela Sektor social välfärd och ersätter ordinarie sjuksköterskor/distriktssköterskor vid kort- och långtidsfrånvaro. Arbetet innebär tjänstgöring inom bland annat ordinärt boende, särskilt boende och demensboende, korttidsverksamhet, kväll- och nattverksamhet samt LSS och psykiatri.
I ditt uppdrag som sjuksköterska hos oss gör du självständiga bedömningar, utför medicinska behandlingar och planerar och följer upp omvårdnadsinsatser. Andra viktiga delar i ditt uppdrag är att handleda och stödja omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvårdsfrågor samt samverka med andra professioner för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska och för att lyckas i rollen behöver du:
- vara ansvarstagande och självständig
- vara flexibel och ha god förmåga att prioritera och fatta beslut i vardagen
- ha ett professionellt och respektfullt bemötande
- ha en god samarbetsförmåga och trivas med teamarbete över professionsgränser
- ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt Ha B-körkort för manuell växellåda
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
- Tillsvidareanställning
- Heltid, med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad
- Arbetstid förlagd till dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring Övrig information
I tjänsten kan medicinska bedömningar inom funktionshinderområdet förekomma.
Före anställning kommer du att få visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef
Blankett finns att hämta på Polisens webbplats (lag 2010:479). Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat och skall visas före anställning för anställande chef.https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdatum 260125.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV 2025/426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Kommunal Hälso- och Sjukvård, Stöd och Demens Kontakt
Pernilla Ragnar 0510-771852 Jobbnummer
9667645