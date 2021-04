Sjuksköterska till rehabiliteringsmedicin i Höör - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Höör

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Höör2021-04-14Gör skillnad. Varje dag.Specialiserad rehabilitering vid Skånes universitetssjukhus, finns på Orup i Höör, och är en av Sveriges största aktörer inom rehabilitering.Vi träffar företrädesvis personer som drabbats av stroke eller olika slags komplexa medicinska tillstånd, ibland från hela Skåne. Flera olika yrkeskategorier arbetar tätt tillsammans med patienten i erfaret rehabiliteringsteam för att utifrån patientens individuella behov, med olika kompetens, kunna se alla aspekter av individens hälsa. Vi lär känna våra patienter väl under en vårdtid på flera veckor.Rehabiliteringens mål är att personen blir så aktiv och självständig som möjligt och att denne får uppleva att han eller hon kan uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. Vi skapar en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten och planen följs upp regelbundet. Vi träffas ibland flera gånger i veckan för att tillsammans med patienten diskutera hur rehabiliteringen fortskrider och se över aktuella mål.Så här berättar en patient: Jag har haft en jättebra vistelse på Orup där all personal peppat och trott på mig även om jag haft mindre bra dagar. Jag fick själv vara med och upprätta mål i min rehabplan och stor hänsyn togs till mina intressen.Bra teamarbete, bra kommunikation och bra inarbetade strukturer för rehabiliteringsprocessen gör att våra patienter på kort tid kan göra stora framsteg. På rehabiliteringsmedicin Orup finns tre vårdavdelningar och rehabiliteringsmedicinska mottagningar finns både på Orup och i Lund. Verksamheten har även mobila team och konsulter i andra verksamheter är vanligt förekommande.Vi tar emot studenter under grund- och vidareutbildning och bedriver multidisciplinär forskning knuten till forskargruppen för rehabiliteringsmedicin och andra avdelningar inom Lund och Malmö universitet.2021-04-14I rollen som sjuksköterska hos oss har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen och i teamet. I omvårdnadsarbetet arbetar du tillsammans med kollegor, en stor och van undersköterskegrupp, avdelningsläkare och överläkare. Vi bedriver avancerad sjukvård, i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring sin egen hälsa och välbefinnande, är en del i din roll som sjuksköterska.Under kväll och helg arbetar du över verksamhetens tre avdelningar. Samarbetet är starkt mellan enheterna och du får en bred inblick i och kompetens kring de olika avdelningarnas patientgrupper. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider genom att lägga ett önskeschema med en till två helger på sex veckor.Din anställning inleds med en handledd introduktion som anpassas efter dina individuella behov, allt för att du ska få en bred och trygg introduktion in i verksamheten. Vi erbjuder också ett introduktionsprogram som möjliggör bredvidgång inom hela rehabiliteringsmedicin och relevant akutvård, bland annat neurologi på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. Vi vill att du deltar i vårt ständiga förbättringsarbete där vi sedan många år använder ett systematiskt kvalitetssystem.Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom neurologisk rehabilitering.Som person är du en lagspelare som har lätt för att se lösningar och gillar patientnära arbete. Eftersom vi arbetar nära patienter och deras anhöriga så är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med människor runt dig. Du har även lätt för att ta kontakt med andra aktörer i patientens vårdkedja.I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till deltid finns.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5689642