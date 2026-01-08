Sjuksköterska till rättspsykiatrin
2026-01-08
Verksamhetsområde rättspsykiatrin
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Rättspsykiatriska enheten vårdar patienter som dömts för brott och som överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att vi tar emot patienter med skiftande psykiatriska tillstånd. På enheten arbetare vi utifrån ett långsiktigt perspektiv där förutom medicinering även omvårdnad, pedagogiska insatser, och psykologisk behandling med fokus på att förebygga återfall i brott utgör viktiga inslag.
Rättspsykiatriska enheten består i nuläget av två vårdavdelningar med nyöppnad säkerhetsklass 2, säkerhetsklass 3 samt en öppenvårdsmottagning. I april 2024 flyttade vi till nybyggda lokaler i Jälla utanför Uppsala.
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill vara med och utveckla vården för patienter på rättspsykiatriska enheten. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats med starkt fokus på omvårdnad, vårdinnehåll och utveckling. Vi tar tillvara på innovationer och idéer, och arbetar aktivt för vår vision:
"Att leverera Sveriges bästa rättspsykiatriska vård, varje dag, dygnet runt!"
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska på avdelningen bedömer, planerar och utför du specifik omvårdnad. Du har en arbetsledande roll och tillför ett omvårdnadsperspektiv i det interprofessionella teamet. Vi har långa vårdtider och lägger därför stort fokus på relationsskapande arbete. Du medverkar i kvalitetsarbeten och utvecklingsarbeten inom ditt kompetensområde.
Vi arbetar med differentierande arbetsuppgifter beroende på om du är grundutbildad sjuksköterska eller har en specialistutbildning. Som specialistsjuksköterska har du ytterligare ansvar att tillsammans med övriga specialistsjuksköterskor leda och utveckla den psykiatriska omvårdnaden både patientnära och på enhetsnivå. Du ger kollegial handledning.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Du som söker är erfaren sjuksköterska, helt nyutexaminerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad. Erfarenhet och kunskap om arbetsledning på övergripande nivå, handledning av studenter och erfarenhet av kvalitéts-och utvecklingsarbete inom psykiatrisk vård är önskvärt och meriterande men inget måste.
Din kompetens
Du är intresserad av att utvecklas i rollen som ledare. Du är stadigt förankrad i professionens yrkesetiska kod och tvekar inte att omsätta den i praktisk handling i relation till både patienter och medarbetare. Du är yrkesstolt, har god analytisk och reflektiv förmåga och bidrar till omvårdnadsexpertis för att förbättra och utveckla vården. Meriterande är erfarenhet av psykosvård eller rättspsykiatrisk vård samt intresse för vårdutveckling. Körkort är meriterande. Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning heltid dag, kväll, helg med placering på rättspsykiatriska enheten. Provanställning kan komma att tillämpas. Inför anställning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregister att tas.
Vi erbjuder ett stimulerande arbetet med stor variation på arbetsuppgifter. Vetenskaplig förbättring och utveckling ser vi som en naturlig del av tjänsten. Vi erbjuder yrkesmässig handledning av specialistsjuksköterska varje vecka och du har ett stort kollegialt stöd i gruppen. För att säkerställa vårdkvalitet arbetar vi aktivt med att utveckla en god och attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor. Det innebär att vi värdesätter och värnar sjuksköterskans autonoma yrkesutövning, har hög omvårdnadskompetens och ständigt utvecklingsarbete inom omvårdnad. Vi ser gärna att du har intresse för forskning och undervisning i samverkan med Uppsala universitet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Maria Bruhn Lundblad, 018-611 22 26
Biträdande avdelningschef, Mathilda Iversen, 018-611 30 04
Biträdande avdelningschef, Lena Knutsson, 018-617 11 74
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
