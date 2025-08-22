Sjuksköterska till psykosvårdens öppenvårdsmottagning
2025-08-22
Vi söker nu en sjuksköterska till oss på Psykosvårdens öppenvårdsmottagning, Karlahuset, Örebro.
Nu söker vi sjuksköterska till Psykosvårdens öppenvårdsmottagning. Gruppen kännetecknas av stort engagemang, mycket kunskap och erfarenhet. Låter detta intressant och du är en sjuksköterska med stort intresse för psykiatri i allmänhet och för vår patientgrupp i synnerhet kan detta vara ett tillfälle för dig.
Viktiga egenskaper hos sjuksköterskor hos oss är förmåga att växla mellan självständigt arbete och samarbete i team, att vara såväl strukturerad som flexibel då arbetsuppgifterna kan skifta. Vi söker en kollega med intresse för att jobba med patienter med komplex psykiatrisk sjukdom och som trivs med att arbeta teambaserat. Varmt välkommen med din ansökan!
Psykosvårdens öppenvårdsmottagning är en öppenvård för vuxna. Vi fokuserar på personer med varaktiga kognitiva funktionshinder och allvarlig psykisk problematik. En majoritet av våra patienter har psykosdiagnoser, samtliga har team bestående av sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare, varav någon i teamet är patientens fasta vårdkontakt.
Vi ser till hela människan i vårt arbete och vi vill ha patienten och de anhöriga delaktiga i vården. Vi har anhöriggrupper och barngrupper, som träffas regelbundet tillsammans med personal. En viktig del i vårt arbete är samverkan med Psykosvår-dens avdelning, övriga psykiatrin, primärvården och kommunen.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhets-områden alla med stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna inom Psykosvårdens öppenvård är varierande. Våra huvudsakliga ansvarsområden är att ansvara för sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i psykiatrisk öppenvård, där det även ingår att bemanna vår läkemedelsmottagning och rådgivningstelefon.
Öppenvårdsarbetet innefattar bland annat deltagande i teamarbete tillsammans med andra professioner kring patienten, omvårdnads- och patientarbete, läkemedelsadministration, telefonkonsultationer för patienter och vårdgrannar, hembesök och kontakt med närstående. Vanligt förekommande arbetsuppgift är även samverkan med Örebro kommuns socialpsykiatriska enheter och LSS-enheter liksom tät samverkan med Psykosvårdens slutenvårdsavdelning som ligger i samma byggnad.
Till vår läkemedelsmottagning kommer patienter för att få sin medicin och injektioner.
Som sjuksköterska i öppenvården ingår du i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, psykologer, arbetsterapeuter, skötare och kuratorer. Vidare bedömer du patientens behov av psykiatrisk vård, behandling och rehabilitering.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vänta inte med din ansökan - intervjuer kan komma att ske fortlöpande under annonseringstiden. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
