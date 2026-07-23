Sjuksköterska till Psykosmottagningen
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-23
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Psykiatriska kliniken har flyttat till nybyggt hus där vårdmiljön kommer präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket kommer att märkas på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken blir då klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker Sjuksköterska till Psykosmottagningen där målgrupp är patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd mellan 18 och 60 år. Mottagningen är indelad i multiprofessionella team i vilka man arbetar utifrån att patientens behov är i centrum. Arbetet sker enligt en modifierad Case Management-modell. Behandling sker både individuellt, i grupp och tillsammans med patientens närstående.
Vi samverkar dagligen men olika aktörer så som socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. På mottagningen jobbar vi med så väl mottagningsbesök, hembesök samt uppsökande verksamhet.Vårt arbete erbjuder varierande och stimulerande arbetsuppgifter, genom vårt teamarbete gör vi skillnad. Hos oss arbetar ett flertal positiva och kompetenta medarbetare som tillsammans representerar en bred kunskap och erfarenhet.
Som nyanställd vid mottagningen kommer du ha introduktionsplan utifrån dina behov, oavsett erfarenhet och kompetens, samt handledare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I dina arbetsuppgifter som sjuksköterska ingår det att vissa tider fungera som mottagningssjuksköterska där du bland annat har telefonrådgivning, telefonuppföljning samt samordning. Du ansvarar för läkemedelshantering, uppföljning vid farmakologisk behandling, provtagning, kalla till årskontroll samt har samtal utifrån patientens behov.
Du bistår med den somatiska kunskapen samt bidrar med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området. Arbetet sker både på mottagning och i patientens närmiljö via hembesök tillsammans med kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett intresse av arbete inom psykiatri. Har du erfarenhet av psykiatrisk vård, öppenvård eller annan hälso- och sjukvård är det meriterande, men inget krav.
Du är bekväm med att ta beslut och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Arbetet innebär många kontaktytor, därför lägger vi stor vikt vid att du är duktig på att kommunicera, har ett gott bemötande samt en god samarbetsförmåga.
Du ha grundläggande kunskap och av arbete med datorer samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Vårdförbundet
Anna Valmari anna.valmari@regionvasterbotten.se +46907850000 Jobbnummer
10010298