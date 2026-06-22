Sjuksköterska till Psykosmottagning Öster
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens psykosvård?
Nu har du chansen att bli en del av en verksamhet mitt i ett spännande utvecklingsarbete – och som snart flyttar in i nyrenoverade, moderna lokaler i hjärtat av Gamlestaden till det som kallas projekt psykoscentrum.
Psykosmottagning Öster är en välfungerande och uppskattad öppenvårdsmottagning där erfarenhet, engagemang och samarbete genomsyrar vardagen. Här möts du av en trygg arbetsmiljö med varm gemenskap och en kultur där vi lär av varandra. Vi brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra patienter – och för varandra.
Hos oss får du arbeta tillsammans med ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, hälsopedagog, skötare och administratörer.
Arbetet är varierat och meningsfullt – du möter patienter på mottagningen, i deras hem eller via digitala kontakter. Vi arbetar även med gruppbehandlingar och lägger stort fokus på att möta varje individ där de befinner sig.
Här får du möjlighet att växa, och vara med och utveckla psykosvården framåt.Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en central och betydelsefull roll som case manager, där du följer och stöttar dina patienter genom hela vårdprocessen. Du arbetar utifrån Resursgrupps-ACT-modellen. Vilket är en strukturerad och personcentrerad metod där du, tillsammans med, patienten, teamet och patientens nätverk, skapar bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och livskvalitet.
Du är aldrig ensam – du har ett kompetent och engagerat team vid din sida, där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen.
I din roll kommer du bland annat att:
Planera och samordna insatser utifrån varje patients unika behov och mål Arbeta patientnära med stort fokus på relation, delaktighet och kontinuitet Vara en viktig del i teamarbetet, där olika professioner tillsammans gör skillnad Ansvara för läkemedelshantering och följa upp behandlingar Genomföra omvårdnadsbedömningar, planera insatser och hålla behandlande samtal Agera snabbt och tryggt vid förändringar i patientens mående Samverka med kommun, närstående och andra vårdaktörer för att skapa en helhetslösning Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett genuint intresse för att hjälpa människor att må och fungera så bra som möjligt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.Anställningsvillkor
Vi kan erbjuda dig ett flexibelt och omväxlande arbete måndag-fredag dagtid där du kan utvecklas som sjuksköterska. Du kommer att få en individanpassad introduktion av erfarna kollegor, dessutom finns ett brett utbud av utbildningar som kliniken erbjuder. Handledning erbjuds. Arbetsplatsen kommer att ligga centralt i Gamlestan med mycket bra kommunikationer.
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare
Kliniskt basår
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lilla Munkebäcksgatan 4A (visa karta
)
416 72 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 2, Psykiatri Psykos, Psykosmottagning Öster Jobbnummer
9971723