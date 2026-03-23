Sjuksköterska till psykosmottagning A+B
2026-03-23
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Mottagningarna har ett särskilt uppdrag för utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering för vuxna patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd på specialistpsykiatrisk nivå. Hos oss får patienterna en utvald samordnare (case manager) och ansvarig läkare. Vi utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i vårdens utformande och målsättningen är att patienten med stöd och hjälp ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Patienter erbjuds både individuella insatser och gruppbehandlingar/insatser och utöver det erbjuds på mottagningen även insatser enligt vårdprogrammet för psykiatrisk rehabilitering, social färdighetsträning, VOSS (vård- och stödsamordning) och hälsofrämjande åtgärder.
Vi värdesätter tvärprofessionellt arbete och arbetar i team. Varje team består av psykolog, specialistläkare, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut och kurator.
Samverkan med andra vårdgivare är central och vi samarbetar med andra regionala och kommunala aktörer. Vi erbjuder också stöd till anhöriga.
Ditt uppdrag som sjuksköterska på psykosmottagningen
• du har en central roll i samverkan kring patienter med komplexa vårdbehov
• du är samordnare för flera patienter
• du medverkar i, och har möjlighet att utveckla, gruppverksamheter för mottagningens patienter
• du arbetar med psykoedukation, läkemedelsuppföljning och rådgivning
• du administrerar läkemedel och provtagning.
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett stabilt och kompetent team med stor samlad erfarenhet av arbete med patientgruppen samt mottagningarnas uppdrag. Arbetet utgår från patientens behov och har en stark personcentrerad förankring. Psykosmottagningarna har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och planerar efter behov kompetenshöjande insatser inom de metoder, instrument och gruppbehandlingar som är aktuella.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska. Har du erfarenhet av psykiatri är det meriterande men inget krav och stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper. Du tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet samtidigt som du engageras av ett viktigt uppdrag och patientnära arbete. Du utgår från patientens bästa och har därför en förmåga att på ett flexibelt sätt anpassa ditt arbetssätt utifrån individen du möter. Du tycker det är viktigt att fokus ligger på den psykiatriska omvårdnaden och bemöter patienter och anhöriga med inkännande förståelse och respekt. Arbetet är förlagt måndag till fredag kontorstid utan helgtjänstgöring.
Vi erbjuder
Två tillsvidaretjänster på heltid, provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef psykosmottagning A Magnus Blom: magnus.blom@akademiska.se
Avdelningschef psykosmottagning B Clara Mäkitalo: clara.makitalo@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS460/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
