Sjuksköterska till psykosmottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-01-14
Vi söker nu sjuksköterskor till psykosmottagningen Gästrikland. Hos oss möter du patienter med olika psykossjukdomar och deras närstående. Vi ansvarar för cirka 600 patienter i tre team, två i Gävle och ett i Sandviken. Vårt uppdrag är strukturerad diagnostik, vård och behandling för personer från 18 år och uppåt. Vi erbjuder en sammanhållen vård med fokus på patientens bästa och en introduktion tillsammans med erfarna kollegor. Har du intresse för psykosområdet och vill arbeta i ett kompetent team? Kom och bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
På psykosmottagningen arbetar du personcentrerat och återhämtningsinriktat tillsammans med patienten, närstående och ett tvärprofessionellt team. Du blir en viktig del i samverkan med kommunens aktörer (socialtjänst, LSS, socialpsykiatri) samt arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdgrannar, eftersom helhetsperspektivet är avgörande för patientens återhämtning. I teamet ingår omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, psykolog, kurator och läkare. Arbetet är omväxlande och kan innebära uppsökande insatser i hemmet eller på andra platser utifrån patientens behov.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• telefonrådgivning och hembesök
• medicinuppföljning, läkemedelshantering och provtagning
• stödjande och motiverande samtal
• samverkan internt och externt
• beteendeaktivering och gruppbehandling.
Hos oss får du
• arbeta med erfarna kollegor som brinner för psykosområdet
• möjlighet till längre patientrelationer
• en varierad vardag där ingen dag är den andra lik
• utvecklingsmöjligheter för både dig och verksamheten.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad kollega som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. För att trivas i rollen är du intresserad av utveckling och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Arbetet kräver att du har förmågan och intresset av att se hela patienten och dennes behov samt att du uppskattar längre patientrelationer.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med minst fyra års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
• ha ett giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete med psykiatrisk öppenvård och gärna erfarenheter av psykosvård och samsjuklighet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
