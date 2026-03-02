Sjuksköterska till Psykiatriska Öppenvården i Sölvesborg/Olofström
Vuxenpsykiatri Väst verkar för kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med ett upptagningsområde på cirka 60 000 invånare.
Kliniken består förutom av psykiatrisk öppenvård i Karlshamn och Sölvesborg/Olofström även av heldygnsvård belägen på sjukhuset i Karlshamn. Verksamheten vilar på en tvärvetenskaplig grund. Arbetet sker i team och den yrkesspecifika kunskapen är av stor betydelse.
Vi kan erbjuda dig ett spännande och stimulerande arbete i ett välfungerande team med kompetent och engagerad personal. Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig handledning och fortbildning. Du blir tillsvidareanställd på kliniken.
Om jobbet
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins öppenvård såsom t.ex. samtal, svara för basutbudet i 1177 och läkemedelshantering/läkemedelsdispensär. Dessutom ingår att vara med på remisskonferens och behandlingskonferens.
Om dig
Vi söker dig som är leg. Sjuksköterska helst med specialistutbildning i psykiatri. Vi ser att Du är en erfaren, lyhörd och nyfiken medarbetare som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att utvecklas i din yrkesroll. Du har intresse av att utveckla Vuxenpsykiatrin i Blekinge, ge god vård samt verka för en hög tillgänglighet och ett gott bemötande för patienter och anhöriga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Då urval sker löpande ber vi dig komma in med din ansökan så snart som möjligt.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
