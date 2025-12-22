Sjuksköterska till Psykiatriska mottagningen, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2025-12-22
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Psykiatri har tre utbudspunkter, Sundsvall/Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors/Sollefteå. Klinikens målgrupp är personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa som kräver psykiatrisk specialistkompetens. Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar. All jourverksamhet kvällar och helger samt tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sollefteå är en del av den psykiatriska länskliniken och jobbar i multiprofessionella team med skötare, psykologer, socionomer, sekreterare, läkare och sjuksköterskor, där också olika terapeutiska inriktningar finns representerade vilket ses som en styrka. Tillsammans har vi en riktigt bred kompetens och erbjuder ett sammanhang som vi vill se som trivsamt och utvecklande för alla.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team! Hos oss får du god tid för inskolning tillsammans med mottagningens tre erfarna sjuksköterskor. Jobbet som sjuksköterska erbjuder ett omväxlande arbete med stor flexibilitet att planera sin arbetsdag själv.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-03-01.
Sjuksköterska till Psykiatriska mottagningen, SollefteåPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som:
Läkemedelshantering samt dosettdelning och injektioner
Telefonrådgivning
Stödsamtal
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har specialistutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Daniel Zart +4662019300 Jobbnummer
9660404