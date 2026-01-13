Sjuksköterska till psykiatriska kliniken Norrköping
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-01-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Är du redo för psykiatrins frontlinje? Välkommen att bli en del av ett team som arbetar med hjärta, skärpa och engagemang - när det behövs som allra mest.
På Vrinnevisjukhuset i Norrköping söker vi sjuksköterskor som vill göra skillnad när livet vacklar.
Här på psykiatri- och beroendejouren samt på PIVA, möter du patienter i akut kris - ofta i livets mest utsatta ögonblick. Det är intensivt, meningsfullt och fullt av mänskliga möten. Välj själv om du vill jobba på jouren, på intensivvårdsavdelningen - eller kombinera båda för en dynamisk och utvecklande roll.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Psykiatri- och beroendejouren tar emot patienter dygnet runt med akuta psykiska/beroende- tillstånd. Här arbetar du i team med läkare och skötare, gör självständiga bedömningar, ansvarar för läkemedelshantering och ger samtalsstöd. Du kan också arbeta i vårt mobila team som åker ut till patienternas hem för bedömningar och uppföljningar. På enheten finns även fyra OBS-rum, där patienter kan vistas över natten inför en ny bedömning nästa dag.
PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) tar emot patienter med de svåraste och mest akuta psykiatriska tillstånden. Här bedrivs intensiv psykiatrisk omvårdnad med behov av nära övervakning, läkemedelsjustering och hög närvaro. Du har en viktig roll i ett tvärprofessionellt team och samarbetar utöver interna kollegor även med ambulans, polis och socialtjänst för att skapa trygghet och samordnad vård.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i det akuta omhändertagandet. Du arbetar med bedömning av patienter, läkemedelshantering, deltagande i ronder, stödsamtal och andra sjuksköterskespecifika uppgifter. Arbetet är varierat och tempot växlar - från snabba insatser till nära uppföljning. Din tid fördelas mellan akuta bedömningssituationer, patientnära omvårdnad och samverkan i teamet.
Du jobbar tätt ihop med läkare och skötare i ett tvärprofessionellt team, men även i nära kontakt med ambulans, polis, socialtjänst och andra samhällsaktörer. Tillsammans skapar vi trygghet och struktur för patienter i mycket utsatta situationer - både på plats och ute i fält via det mobila teamet.
Vi erbjuder dig
• Tjänstgöring på jourmottagning, PIVA eller en kombination av båda.
• Ett starkt team med hög kompetens och stöttande kollegor.
• Individanpassad introduktion och kontinuerlig handledning.
• Möjlighet till fortbildning och utveckling inom psykiatrisk vård.
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska - och det viktigaste är att du har ett genuint intresse för psykiatrisk vård. Har du specialistutbildning inom psykiatri eller tidigare erfarenhet från psykiatrisk verksamhet är det meriterande, men absolut inget krav. Oavsett bakgrund erbjuder vi dig ett gediget introduktionsprogram, anpassat efter dina tidigare erfarenheter. Du får en trygg start med handledning, bred kunskapsöverföring och möjlighet att successivt växa in i rollen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. För att trivas i den här rollen tror vi att du är en stabil och trygg person som klarar av att stå stadigt även när det stormar runt omkring dig. Du är relationsskapande och bygger förtroende genom ett professionellt bemötande, både med patienter, kollegor och samverkanspartners.
Du kommunicerar på ett tydligt och empatiskt sätt, även i stressade eller känsloladdade situationer. Din språkliga och analytiska förmåga gör att du snabbt kan ta till dig information, formulera dig klart i både samtal och dokumentation samt fatta välgrundade beslut utifrån patientens behov.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer kommer att ske löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
Vårdenhetschef Angelina Fransini 010-1045035. Jobbnummer
9682246