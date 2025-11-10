Sjuksköterska till psykiatriska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-11-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nyfiken på psykiatrin?
Vill du vara en del av en verksamhet som är flexibel och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, en tillnyktringsenhet och en akutenhet. Utöver detta har vi mobila verksamheter; mobila öppenvårdsteamet och prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet.
Vi söker nu en sjuksköterska på ett vikariat till vår slutenvårdsavdelning s-80 som är en avdelning med 6st vårdplatser. Här vårdas patienter som efter en tid vårdats och förbättras i sitt mående på någon av våra andra avdelningar och kan fortsätta sin vård när behov finns av lite längre vårdtid ex insättning av nya läkemedel under övervakning, Fortsatt stabilisering för att efter vårdtiden kunna flytta till ev korttidsboende eller sitt ordinarie boende .Vi kan även ta emot planerad inläggning av ätstörningspatient
• Patienterna har främst psykiatrisk problematik men somatisk samsjuklighet är vanligt förekommande vilket gör att medicintekniska moment är en del av det dagliga arbetet.
Vill du arbeta nära patienten i en trygg och engagerad miljö där du får göra verklig skillnad varje dag? Nu söker vi en sjuksköterska för vikariat till vår avdelning S-80 - en liten och personlig enhet med sex vårdplatser.
På avdelningen vårdas patienter som kommit en bit på vägen i sin återhämtning efter psykiatrisk vård på någon av våra andra avdelningar men som behöver en något längre vårdtid, till exempel vid insättning av nya läkemedel under övervakning eller för fortsatt stabilisering inför flytt till eget ex boende eller korttidsboende. Vi tar också emot patienter med ätstörning för planerad inläggning. Våra patienter har ofta psykiatrisk problematik kombinerad med somatisk samsjuklighet, vilket innebär att medicintekniska moment är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central och arbetsledande roll där du ansvarar för de dagliga arbetsuppgifterna och leder omvårdnadsarbetet. Du hanterar läkemedel, deltar i rond och rapportering samt samverkar med externa aktörer i den sociala planeringen. En stor del av arbetet handlar också om att arbeta nära patienten och ge stöd utifrån individuella behov. Vi arbetar sedan flera år tillbaka utifrån ett återhämtningsinriktat och personcentrerat arbetssätt där patientens upplevelse, resurser och delaktighet står i fokus. Det gör att vardagen blir både meningsfull och utvecklande - för både patienter och personal.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll, utveckla din kompetens och arbeta i ett sammanhang där omtanke och engagemang präglar varje dag. Vill du vara med och forma framtidens psykiatriska vård - där människan alltid står i centrum? Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett tvärprofessionellt och engagerat team som består av läkare, skötare, kurator och arbetsterapeut. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där respekt, trygghet och gemenskap är centralt, och vi lägger stor vikt vid en öppen och tillåtande kommunikation. För att skapa utrymme för reflektion och utveckling erbjuder vi handledning, professionsspecifika träffar och daglig spegling efter avslutat arbetspass.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialist-sjuksköterskeexamen ses som meriterande, men vi uppmuntrar även dig utan psykiatrisk erfarenhet att söka. Med rätt nyfikenhet och en vilja att göra det bästa för patienten, kommer du att utvecklas och lära tillsammans med oss! Som ny sjuksköterska erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på avdelningen.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som har förmåga att se både patientens behov och resurser. Du drivs av ett personcentrerat arbetssätt och värdesätter flexibilitet och kreativitet i omvårdnadsarbetet. Du trivs i en miljö där du får möjlighet att använda och utveckla dina personliga egenskaper och resurser, samtidigt som du bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet. Stor möjlighet för förlängning på kliniken efter avslutat vikariat finns. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse - till och med 30 september 2026.Anställning är blandad rotation men arbetet är 40 h/veck måndag-fredag klockan 06:45-15:15 ledig röda dagar.
Har du frågor om tjänsten ? Ring eller maila sjuksköterska Robin Andersson alternativt vårdenhetschef Marina Planberg, kontaktuppgifter finns i informationen nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Kontakt
Sjuksköterska Robin Andersson robin.andersson@regionostergotland.se Jobbnummer
9597714