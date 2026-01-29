Sjuksköterska till psykiatrisk heldygnsvård
Vi står inför en nystart! Avdelning 10 utvecklas till en modern psykiatrisk vårdmiljö där personcentrerad vård är kärnan. Här får du vara med och forma en verksamhet som gör skillnad, på riktigt.
Vår psykiatriska vårdavdelning erbjuder heldygnsvård för patienter med psykiatriska diagnoser. Vi ger vård till personer med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, samsjuklighet, neuropsykiatri och akut kris. Här möter du en varierad och lärorik vardag där ingen dag är den andra lik.
Som sjuksköterska är du en nyckelperson i det dagliga arbetet och en viktig del i det multiprofessionella teamet.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömningar av stöd, vård och behandling
• dokumentation och läkemedelshantering
• handledning av omvårdnadspersonal, studenter och nya medarbetare.
Hos oss får du
• arbeta brett med psykiatriska tillstånd - en unik chans att bredda din kompetens
• ta en aktiv roll i kvalitetsutveckling och förbättringsarbete
• ingå i ett sammansvetsat team där vi värdesätter samarbete, trygghet och arbetsglädje
• kontinuerlig kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
Vi söker dig med hjärta för psykiatri och en vilja att tillsammans med oss utveckla och förbättra vården. Du ser till hela verksamhetens bästa och blir en referenspunkt för andra, vilket medför att du kan skapa engagemang och delaktighet. Du har ett genuint intresse för psykiatrisk vård och människors återhämtning.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatrisk vård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
