Sjuksköterska till psykiatrisk heldygnsvård
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-12-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Gävle
, Sandviken
, Hofors
, Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vuxenpsykiatrins heldygnsvård består av olika avdelningar och erbjuder specialistpsykiatrisk vård dygnets alla timmar för patienter med allvarliga psykiatriska tillstånd. Avdelningen har 20 vårdplatser och här vårdas patienter med skilda diagnoser och är en fartfylld avdelning där mycket händer. Vi är ett starkt team med flera erfarna sjuksköterskor så vi kan tryggt välkomna både dig med gedigen erfarenhet, men också dig som kliver ut i ditt första uppdrag som sjuksköterska.
Vill du vara med och bygga upp en modern psykiatrisk vård i framkant och bidra till att skapa en trygg, innovativ och personcentrerad vårdmiljö? Vill du arbeta i ett team som välkomnar dig och delar med sig av sina kunskaper? Då har vi arbetet för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vuxenpsykiatrins heldygnsvård är du en nyckelperson i det multiprofessionella teamet. Du får en varierad och lärorik vardag där du samarbetar med andra yrkesprofessioner samt patienten och dess anhöriga. Vi har fast läkare på plats vilket ger kontinuitet och kvalitet i vården. Det finns också ett etablerat SPOT-team för snabb och effektiv insats vid behov, och vi har ett gott samarbete med öppenvården vilket skapar smidiga vårdflöden. Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö på en fantastisk arbetsplats med kollegor och ledning med gedigen erfarenhet av psykiatrisk vård.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning av vårdbehov och behandling
• läkemedelshantering och dokumentation
• handledning av omvårdnadspersonal, studenter och nya kollegor
• att aktivt delta i kvalitets- och förbättringsarbete.
Hos oss får du
• en bred och utvecklande tjänst inom psykiatrin
• arbeta i ett sammansvetsat team med fokus på samarbete, trygghet och arbetsglädje
• kontinuerlig kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
• möjlighet att påverka och vara med i utvecklingen av framtidens psykiatriska vård
• kontinuerlig handledning i grupp av erfaren psykolog.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig med ett genuint intresse för psykiatrisk vård och människors återhämtning. Du är engagerad, samarbetsinriktad och vill vara med och skapa en vård där patienten står i centrum. Du har en en empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans situation, och du är lyhörd i mötet med andra människor. Du är lugn och stabil och ser realistiskt på situationer med fokus på rätt saker. Du planerar och strukturerar ditt arbete effektivt och du tar ansvar för din uppgift.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatrisk vård eller tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Camilla Johansson, vårdenhetschef camilla.johansson@regiongavleborg.se 070-350 38 07 Jobbnummer
9651217