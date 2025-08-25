Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 40
2025-08-25
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov samt betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård
Är du sjuksköterska och söker nya utmaningar inom psykiatrisk heldygnsvård? Vi söker dig som har ett stort medmänskligt engagemang och som är driven att hjälpa våra patienter med psykisk ohälsa.
Vi ingår just nu i ett längre pilotprojekt kring ett helt nytt sjuksköterskeschema! Schemat innebär bland annat tjänstgöring endast var tredje helg samt dedikerad studiedag varannan vecka. Dessutom finns möjlighet att arbeta övervägande dagpass, om man så önskar.
Om oss på avdelning 40
På vår avdelning med 16 vårdplatser vårdar vi främst patienter med affektiv sjukdom men självfallet förekommer även andra diagnoser.
Hos oss arbetar vi utifrån processkartan för psykiatrisk heldygnsvård och vi följer våra patienter genom hela vårdprocessen. Vi arbetar aktivt med vårt bemötande och tillämpar Bergenmodellen för att förebygga hot och våld på avdelningen. Vi arbetar enligt Safeward modellen, läs mer om detta på www.safewards.se.
Ditt arbete som sjuksköterska
Som arbetsledande sjuksköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med undersköterskor, läkare och paramedicinsk personal. Tillsammans med undersköterskorna är det du som är närmast patienten. Du leder omvårdnadsarbetet, vilket innebär att bedöma omvårdnadsbehov, planera och utföra - primärt psykiatriska - men även somatiska omvårdnadsåtgärder. Arbetet är varierande, men en vanlig dag innehåller ofta stödsamtal, läkemedelshantering, kontakt och samordning med vårdgrannar samt närstående, med mera. Vi använder oss av TakeCare som journalföringssystem.
Våra förväntningar på dig
Vi letar efter dig som är legitimerad sjuksköterska och som är genuint intresserad av att fortsätt utveckla den psykiatriska heldygnsvården. Du har en empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för andra människor. Att samarbeta med kollegor kommer naturligt för dig och du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare ser vi att du har ett intresse för utveckling och att du aktivt deltar i vårdutvecklingen av vår avdelning.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård och/eller har specialistutbildning inom psykiatri.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38:15 tim/vecka), med tjänstgöring dag, kväll och var tredje helg.
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi som team ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Kvarstannandebonus - Efter ett års anställning tillkommer årligen en timbank på 40 timmar som kan tas ut i ledighet, pengar eller extra pensionsavsättning.
Funktionsroll för specialistsjuksköterskor med lönetillägg om 2500 kr/månad.
Utöver det nya schemat, och förmånerna som nämns ovan, får du arbeta i fräscha och moderna lokaler tillsammans med ett erfaret medarbetargäng och en kompetent sjuksköterskegrupp.
Låter allt detta intressant och lite för bra för att inte söka?
I så fall söker du tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
