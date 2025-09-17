Sjuksköterska till Psykiatrisk akutmottagning
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro
Är du intresserad av att vara med och vidareutveckla den psykiatriska heldygnsvården så är det här du ska arbeta. Allmänpsykiatrisk heldygnsvård ger vård till patienter med högsta insatsbehov samt allmänpsykiatrisk korttidsvård för patienter med behov av heldygnsvård. Verksamheten består av en psykiatrisk akutmottagning, samt allmänpsykiatriska vårdavdelningar med heldygnsverksamhet i Örebro, Karlskoga samt Lindesberg. Vi har cirka 150 medarbetare inom olika yrkeskategorier som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan samt jobbar för att främja anhörigas delaktighet i vården. Våra patienter kan ha behov av både psykiatrisk och somatisk vård samtidigt.
Att arbeta hos oss innebär ett omväxlande och stimulerande arbete där du har ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper i vår verksamhet. Hos oss arbetar en engagerad personalgrupp med fokus på våra patienter, gott bemötande och kvalitet. Hos oss får du kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Som nyanställd får du introduktionsutbildning.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till Psykiatrisk akutmottagningPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet består i att göra en första bedömning av de patienter som uppsöker psykiatrisk akutmottagning, triagera, arbetsleda/samordna mottagningsarbetet och tillsammans med enhetschef utveckla, implementera och skapa rutiner för patient- och teamarbete. Tillse att rutiner följs och samarbeta med vårdplatskoordinator, jourläkare, övrig sjukvård och samverkanspartners. Ansvara för att nya medarbetare introduceras i verksamheten.
Arbetsuppgifterna innefattar även omvårdnads- och patientarbete, läkemedelshantering samt kontakter med anhöriga i det löpande mottagningsarbetet. Om detta låter intressant och du vill veta mer om hur arbetet praktiskt går till är du välkommen att hospitera hos oss på psykiatriska akutmottagningen.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri eller legitimerad sjuksköterska som saknar specialistsjuksköterskeexamen.
Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och att ha patientens bästa för ögonen. Du skall vara trygg i dig själv och i din roll som sjuksköterska. Du är intresserad av att arbeta med både vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet samt att arbeta tillsammans med teamet för att säkerställa en god och säker vård och behandling.
Arbetet i verksamheten bygger på ett stort engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
