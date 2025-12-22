Sjuksköterska till psykiatrin i Säter
2025-12-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till Säter, en charmig och naturskön del av Dalarna, en plats som präglas av lugn och omtanke. Länsvuxenpsykiatri Falun och Säter är en klinik uppdelad på två orter, med två vårdavdelningar på varje ort, specialenheter för LARO och ECT, samt en beroendeakut i Falun.
I Säter ligger Dalarnas enda psykiatriska akutmottagning, en trygg och varm arbetsplats där både patienter och medarbetare står i centrum. Vi arbetar tillsammans för att skapa en omtänksam, stödjande och professionell miljö där alla kan känna sig sedda och värdefulla. Trygghet och säkerhet är centrala delar i vårt arbetssätt, och all personal genomgår regelbundet utbildningar i Terma och HLR. Under 2025 har vi implementerat Meningsfull Heldygnsvård, Safewards, ett arbetssätt som fortsätter att utvecklas och användas på de flesta enheter. Utöver detta erbjuder vi fortlöpande kompetensutveckling och annan relevant fortbildning för personalen. Vi är en klinik som ständigt utvecklas framåt och strävar efter att arbeta med moderna metoder och evidensbaserade arbetssätt för att ge både patienter och medarbetare bästa möjliga förutsättningar.
Sjuksköterska till psykiatrin i Säter
Som sjuksköterska på psykiatriska akutmottagningen kommer du bland annat att:
Bedöma patienters psykiatriska tillstånd, både via telefon (Tele-Q) och vid fysiska besök.
Ge råd, stöd och information kring behandlingsalternativ och strategier.
Arbeta tätt tillsammans med läkare och övrig vårdpersonal.
Vara delaktig i bedömningen av ST-läkarnas arbetsinsatser samt stödja AT-läkare och övriga läkare i det dagliga arbetet.
Samarbeta med vårdgrannar så som Prehospitala Akutsjukvården (PEA), ambulans, polis samt övriga instanser.
Arbetet varierar mellan lugnare perioder och stunder med högt tempo, vilket gör rollen både omväxlande och utvecklande. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, utan nattpass, och de flesta arbetar varannan helg. Hos oss finns goda möjligheter att påverka ditt schema, och vi strävar efter att ta hänsyn till individuella önskemål vid schemaläggning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska.
Vi erbjuder en lång och individuellt anpassad introduktion, där du får stöd av en erfaren sjuksköterska inom psykiatrisk akutsjukvård. Även du som saknar tidigare erfarenhet av psykiatri får en trygg start och goda förutsättningar att växa in i rollen. Som medarbetare hos oss erbjuds även friskvårds tillägg. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
