Sjuksköterska till psykiatriavdelning 4
2026-01-26
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Om du vill vara med och bidra till en god och säker vård med rehabilitering för personer med psykossjukdom/PTSD, möjlighet att följa dina patienter i rehabilitering under vårdtid och har ett genuint hjärta för vår patientgrupp - då söker vi dig!
Om vår lediga tjänst
Vi söker nu dig som är specialistsjuksköterska i psykiatri alternativt grundutbildad sjuksköterska med intresse för eller erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad. Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom psykiatrisk vård. Vi arbetar tvärprofessionellt med läkare, sjuksköterskor och skötare. Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet i teamet samt ansvarar för patientens omvårdnad. Du arbetar nära patienten, samverkar med andra aktörer och gör skillnad för de som vårdas på avdelningen. Vi är en välfungerande arbetsplats med god sammanhållning. Du kommer därför snabbt att känna dig välkommen och vara en av oss. Vi har stort fokus på gott bemötande, arbetsglädje och trivsam arbetsmiljö. För att du ska känna dig trygg i din roll kommer du att få en individuell introduktion. Vi är måna om att du ska få en bra introduktion och därför anpassas den efter din erfarenhet.
Arbetstid
I tjänsten ingår arbete dag, kväll och helgarbete enligt EU-anpassat schema med 11-timmars dygnsvila.
Om psykiatrins kvarter
Vill du arbeta i nya, moderna och unika lokaler framtagna för specialistpsykiatrisk vård? Psykiatrins kvarter är en nybyggd och modern vårdmiljö med gröna utegårdar och fräscha och ljusa lokaler. Vår ambition är att kunna erbjuda Sveriges bästa psykiatriska vård och Psykiatrins kvarter är vår största satsning på många år. Vi söker nu dig som vill följa med oss på vår fortsatta resa mot framtiden psykiatri.Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Psykosvården på Södra Älvsborgs sjukhus består av en slutenvårdsavdelning och en öppenvårdsmottagning som har tätt samarbete. Detta är ett led i att utveckla sammanhållen vårdkedja.
Patienterna vi vårdar har psykosdiagnos och PTSD. De lagutrymmen vi vårdar utifrån är både HSL, LPT. Avdelningen samverkar med specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, socialtjänst och primärvård. Vi strävar efter att ge våra patienter meningsfull vård med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. I våra nya lokaler har vi en vision om att uppnå ett nytt arbetssätt som möjliggör nollvision avseende hot och våld samt tvångsåtgärder. I patientarbetet läggs fokus på att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och vår ambition är att ge psykiatrisk vård i toppklass.
Nu behöver vi ett nytt tillskott till vår arbetsgrupp eftersom två av våra sjuksköterskor ska sluta. Vi söker dig som har ett genuint intresse för psykiatri. Du ska tycka om att arbeta i högt tempo och vara redo för alla slags utmaningar. Du ska vara en lagspelare med glimten i ögat, men som vet vikten av samarbete och kommunikation.
Avdelningen består av ett välfungerande team med trevliga kollegor som drivs av nyfikenhet och en vilja att hela tiden utveckla verksamheten. Hos oss får du chansen att vara del av en spännande och livfull arbetsmiljö där vi sätter patienten i fokus och arbetar för att skapa en trygg och stöttande miljö. På avdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor men även specialistläkare och medicinska sekreterare.
Verksamhetsområdet arbetar med långsiktig kompetensutveckling för sjuksköterskor vilket bland annat innebär möjlighet till specialistutbildning efter en tids tjänstgöring på avdelningen. Tonvikten ligger på att ge professionell behandling och bemötande åt våra patienter men arbetsglädje, humor och en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna står också högt på agendan.
Vi har ett nära samarbete med Högskolan i Borås och tar emot sjuksköterskestudenter på VFU.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet från psykiatrisk vård och/eller är specialistsjuksköterska i psykiatri med erfarenhet från psykosvård. Du har ett stort intresse av att arbeta personcentrerat utifrån uppdrag och värdegrund. Vi önskar att du har ett positivt, flexibelt och pedagogiskt förhållningssätt med hög grad av professionalitet. Vi ser även att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vidare ser vi att du är ansvarstagande och att du har en drivkraft att arbeta med att förbättra den specialistpsykiatriska vården utifrån nytänkande och kreativa tankegångar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt den genuina tron på människans förmåga till förändring där du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för individuella behov.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
