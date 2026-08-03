Sjuksköterska till psykiatriavdelning 3B
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2026-08-03
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 3B bedriver specialistpsykiatrisk heldygnsvård för patienter med affektiva tillstånd såsom svårare depressioner, bipolära tillstånd, personlighetssyndrom och svåra ångesttillstånd. Vi tillhör sektionen för affektiva sjukdomar som är en specialistpsykiatrisk verksamhet och består av både heldygnsvård samt flera öppenvårdsmottagningar. Vi finns i moderna lokaler där heldygnsvård, öppenvård och akutvård för psykiatri är samlade under ett och samma tak.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
För att säkerställa vårdkvaliteten arbetar vi aktivt med att utveckla en god och attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor. Det innebär att vi värdesätter och värnar sjuksköterskans autonoma yrkesutövning och att omvårdnad har en central roll i verksamheten. Att möjliggöra återhämtning och hälsa är viktiga delar av omvårdnadsarbetet på en psykiatrisk avdelning. Ett tydligt fokus på personcentrerad vård möjliggör att personers egna berättelser får forma omvårdnaden.
På avdelningen arbetar vi i två vårdlag där en sjuksköterska tillsammans med två undersköterskor/skötare ansvarar för hälften av patienterna på avdelningen. Som arbetsledande sjuksköterska leder du det dagliga omvårdnadsarbetet. I slutet av varje arbetspass har vi spegling i arbetsgruppen. Vi har även omvårdnadsrond varje vecka och regelbunden handledning för omvårdnadsgruppen.
Tillsammans upprättar vi en vårdplan med aktuella och planerade insatser, vilka utvärderas kontinuerligt. Avdelningen har en tät och välfungerande samverkan med öppenvården, vilket borgar för trygg utskrivning med god uppföljning och behandling även efter utskrivning.
Vi är ett roligt och blandat gäng på ca 30 personer bestående av sjuksköterskor, grundutbildade som specialistutbildade, en samordnande sjuksköterska, undersköterskor, skötare samt läkare på olika nivåer.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för den psykiatriska och somatiska omvårdnaden. Du gör omvårdnadsbedömningar, utför behandlande åtgärder, sköter läkemedelsadministration samt har kontakt med närstående och vårdgrannar. Du dokumenterar i journalsystemet Cosmic, handleder sjuksköterskestudenter och introducerar nya medarbetare. Tillsammans med undersköterskorna i ditt vårdlag förbereder och genomför du den dagliga ronden på avdelningen. Du är en nyckelperson som tillsammans med dina sjuksköterskekollegor leder och fördelar arbetet på avdelningen.
Arbetsdagarna hos oss kan se väldigt olika ut. Ibland är tempot lugnare och man kan ägna mycket tid till att samtala med eller aktivera patienterna, medan andra dagar kan innehålla akuta situationer av olika slag eller tvångsåtgärder, då du som arbetsledare behöver fatta snabba beslut och hantera stressiga situationer.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är grundutbildad sjuksköterska som antingen är helt nyutbildad eller har några år i yrket. Det viktiga är att du vill veta mer om psykiatri, att du är öppen, nyfiken och genuint intresserad av människor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss finns stora möjligheter att påverka sitt schema då våra sjuksköterskor lägger önskeschema. Stor vikt läggs vid hälsosamma scheman och möjlighet för varje sjuksköterska att ha balans mellan arbete och fritid. Våra arbetstider följer aktuella EU-direktiv gällande återhämtningstider mellan arbetspassen samt veckovila.
Ett lönetillägg på 2000:-/mån vid heltidstjänstgöring tillkommer som ett slutenvårdstillägg. Möjlighet att även jobba natt finns om så önskas.
Är du helt nyutbildad går du dubbelt i åtta veckor med avdelningens sjuksköterskor som introducerar dig på bästa sätt. Har du tidigare erfarenhet så anpassar vi introduktionen efter det. För dig som är ny i yrket får du hos oss stora möjligheter att utvecklas i din profession och vi har regelbundet olika utbildningar på avdelningen. Har du längre erfarenhet ges stora möjligheter till vidareutveckling och att vara med och utveckla vår verksamhet. Kontakta oss och kom hit på ett studiebesök om du vill. Låt oss berätta mer oss!
Som medarbetare inom Region Uppsala har du möjligheten att använda vår interna friskvårdsanläggning Friskhuset. Där får du tillgång till gym, gruppträning, personlig träning, kurser, föreläsningar, fysioterapi, ergonomi, förflyttningsutbildning och massage. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Tony Bengtsson, 070–661 52 91, tony.bengtsson@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Ragnhild Hjalmarsson, 072–209 45 03, ragnhild.hjalmarsson@akademiska.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 018–611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS556/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10019505