Sjuksköterska till Privat klinik
2026-01-26
Om jobbet
Beskrivning: Nu finns det möjlighet att arbeta hos oss på en privatklinik.
Vi söker en erfaren och engagerad sjuksköterska till vårt team. Kliniken erbjuder specialistvård i form av mottagning och operativ vård. Lokalen är centralt belägen i Helsingborg med gångavstånd till pendeltåg och busshållplatser. Vi arbetar målmedvetet för att uppnå högsta möjliga vårdnivå för alla patienter utifrån ett helhetsperspektiv. Vårt uppdrag inkluderar bedömning och omhändertagande av patienter med ortopediska åkommor och komplikationer.
Du som söker:
Får ett stort ansvar och möjligheter att utvecklas tillsammans med kollegorna i teamet.
Arbeta i en flexibel miljö med goda arbetsvillkor och ett glatt arbetsklimat.
Bidra till kontinuerlig förbättring av vårdkvalitet och patientupplevelse.
Legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av ortopedisk vård eller operations-/mottagningsarbete är meriterande.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Självständighet, ansvarstagande och professionalitet i patientomhändertagande.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och villkor.
Delaktighet i ett stödjande och professionellt team.
God arbetsmiljö och möjlighet till kvalitetsutveckling.
Vänligen maila din CV och ett kort personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
