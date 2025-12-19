Sjuksköterska till poolen
Nu har du chansen! Vi söker vikarie för föräldraledighet till vår sjuksköterskepool i Borlänge kommun. Här får du möjlighet att arbeta både inom särskilt boende och hemsjukvård - ett arbete som gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Sjuksköterskorna inom Borlänge kommun är en stor och kompetent grupp med en bra blandning av erfarenhet och kompetens. Vi är organiserade under verksamheten Hälso- och sjukvård inom omsorgsförvaltningen, där även Rehab ingår.
Hos oss får du:
* Ett brett arbetsfält där du använder hela din kompetens.
* Kollegor som gärna delar med sig av kunskap och erfarenheter.
I sjuksköterskepoolen arbetar du:
* Dagtid på hemsjukvården eller särskilt boende.
* Jourtid (kvällar/helger) över hela kommunen tillsammans med tre andra sjuksköterskor.
Det innebär ett varierat schema och arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du planerar och prioriterar själv dina insatser och arbetar nära omvårdnadspersonal, legitimerade kollegor och aktörer från regionen.
Vi söker dig som
* Är legitimerad sjuksköterska.
* Trivs med ett flexibelt och självständigt arbete.
* Vill bidra till utvecklingen mot en god och nära vård i Borlänge kommun.
Varför Borlänge kommun?
Vi står inför spännande utmaningar med en åldrande befolkning och satsar på att utveckla vården för framtiden. Hos oss får du trygg anställning, kompetenta kollegor och möjlighet att växa.
Nyfiken? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetArbetsuppgifter
Inom sjuksköterskepoolen får du möjligheten att jobba på hemsjukvården eller särskilt boende under dagtid, under jourtid (kvällar/helger) är du verksam över hela kommunen. Det ger dig varierande arbetsuppgifter och ett flexibelt arbete. Jourtid ansvarar fyra sjuksköterskor för samtliga patienter inom hela kommunen.
I poolen har du ett varierat schema med dagtid, kvällar och helg, där ingen dag kommer vara den andra lik.
Som sjuksköterska inom kommunen arbetar du nära både omvårdnadspersonal, övrig legitimerad personal samt med olika aktörer från regionen. Du har stor möjlighet till en flexibel arbetsdag då du själv kan styra och planera de arbetsuppgifter som ska utföras. Du ser helheten i patienternas medicinska vård och gör prioriteringar utefter aktuellt behov.
Blev du nyfiken och vill veta mer? Skicka in din ansökan direkt så kan vi träffas och berätta mer om oss.Kvalifikationer
Du ska ha legitimation som sjuksköterska och gärna ha erfarenhet av kommunal hälso-och sjukvård sedan tidigare. B-körkort är ett krav.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, är trygg i yrkesrollen och kan prioritera. För att uppfylla dokumentationskraven så krävs det även att du har mycket bra skriftliga och muntliga kunskaper inom det svenska språket. En viktig arbetsuppgift är att handleda personal i omvårdnads- och medicinska frågor, detta bör du kunna göra på ett coachande och positivt sätt.
För att tjänsten ska passa dig bör du kunna:
• Se helheten och prioritera utifrån övergripande strategier
• Ta patientens nuvarande och framtida behov i beaktning när beslut fattas
• Förändra beteende snabbt för att anpassa till nya omständigheter
• Ta fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska
• Skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationer
• Förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
