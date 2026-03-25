Sjuksköterska till Pjäsen, Visby
2026-03-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Pjäsen
I centrala Visby ligger tre särskilda boenden - Fältgatan, Terra Nova och Pjäsen - samt en korttidsenhet.
Vårt uppdrag är att skapa en trygg, meningsfull och kvalitativ vardag för våra boende, med utgångspunkt i värdeorden förtroende, omtanke och delaktighet.
Pjäsen är ett särskilt boende med 100 moderna lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Här finns både demens- och somatiska avdelningar, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsmiljö. Som sjuksköterska har du ett nära patientansvar för cirka 20 brukare och en viktig roll i att stödja och vägleda kollegor i det dagliga arbetet.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team bestående av enhetschef, undersköterskor, boendeassistenter, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Tillsammans arbetar vi för en arbetsplats där samarbete, utveckling och kollegialt lärande står i fokus.
Vi söker nu två sjuksköterskor som vill vara med och bidra till en trygg och professionell vård för våra boende.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att:
Arbeta patientnära med undersökningar, bedömningar, omvårdnad, information och rådgivning
Ha ett övergripande ansvar för omvårdnaden och vara ett stöd till omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet
Tillsammans med enhetschef leda och fördela det dagliga omvårdnadsarbetet
Delta i utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med enhetschef, rehabiliteringspersonal och övriga kollegor
Arbeta med kvalitetssäkring genom nationella kvalitetsregister
Ha nära kontakt med boende och deras närstående
Samverka med andra enheter i Visby, särskilt vid helger och frånvaro
Arbeta dagtid, måndag till fredag samt i dagsläget var fjärde helg
Utöver det lokala uppdraget ingår du i Region Gotlands övergripande sjukskötersketeam, bestående av cirka 24 sjuksköterskor, där ni regelbundet träffas för kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bidra med både kompetens och engagemang i vår verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom äldreomsorg eller liknande vårdverksamhet. Specialistutbildning inom äldre- eller demensvård ser vi som en fördel. Även erfarenhet av kvalitetsregister, såsom Senior Alert, Palliativa registret eller BPSD, är meriterande. B-körkort ser vi gärna att du har.
Som person är du trygg i din profession och trivs i en roll där du får kombinera självständigt ansvar med nära samarbete i team. Du är prestigelös, lyhörd och har lätt för att samarbeta med alla våra olika yrkeskategorier. Vi värdesätter att du är nyfiken och öppen för kollegialt lärande, och att du aktivt vill bidra med idéer och förslag som utvecklar verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kunna prioritera väl och känna dig bekväm i en föränderlig vardag. Du har också förmåga att se helheten och kunna följa upp och styra arbetet i linje med våra mål och ekonomiska ramar.
I enlighet med gällande språkkrav behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att säkerställa korrekt dokumentation och kommunikation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
för att beställa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/368".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Gotland
Äldreomsorg, särskilt boende
Kerstin Markgren, enhetschef 0498-204528
9817664