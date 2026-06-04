Sjuksköterska till Pajala hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Pajala Visa alla sjuksköterskejobb i Pajala
2026-06-04
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Pajala
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige
Välkommen till en hälsocentral i glesbygden där vi nu söker en sjuksköterska som vill jobba hos med oss. Tillsammans med en undersköterska så har ni den livsviktiga uppgiften att vårda och ge omsorg till patienterna.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic. Om du har utbildning inom vårdavdelning och akutsjuksvård, är det meritarande. Kunskaper i finska, engelska, samt arbetslivserfarenhet som sjuksköterska är också meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, självständig och strukturerad. Du har förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Som legitimerad sjuksköterska på allmän medicinsk vårdavdelning och jourmottagning ansvarar du för medicinska omvårdnadsåtgärder för inneliggande patienter och akuta patienter. Man samverkar även med övrig verksamhet utifrån kompetens.
Det här erbjuder vi dig
Kompetensutveckling med regelbundna utbildningstillfällen av erfaren och engagerad kollega.
Digitala verktyg, samverkan med samjouren i Gällivare under jourtider.
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjukskötehttps://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mhttps://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidreanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dag och eftermiddag med veckoarbetstid 38,25 timmar. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löppande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9947141