Sjuksköterska till Pacemakeroperation/PCI-lab
Är du en erfaren sjuksköterska och vill vara med i vidareutvecklingen av vår verksamhet och samtidigt bygga på din kunskap och kompetens inom Kardiologi? Vi söker en ny kollega till vårt kompetenta team som vill vara med och vidareutveckla hjärtsjukvården!
Du erbjuds
rotationstjänst där du arbetar 50% på percutan coronarintervention (PCI) och 50% på pacemakeroperation
ett inskolningsprogram som anpassas till verksamheten samt dina tidigare erfarenheter och kompetens
möjligheten att bli en del av ett multiprofessionellt team som stöttar varandra, där ett nära och effektivt samarbete är av stor vikt
ett spännande och utvecklande arbete med stimulerande arbetsuppgifter i en omväxlande miljö
vi satsar på ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningar för din fortsatta professionella utveckling.
Vi satsar på kompetensutveckling och värdesätter dina kunskaper och erfarenheter
friskvårdsbidrag, personalparkering och tillgång till personalgym
saknar du boende i Stockholm? Vi har rekryteringsbostäder där du kan erbjudas att bo under en övergångsperiod medan du i lugn och ro letar bostad.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vår verksamhet inom Angio innefattar elektiva patienter som kommer till oss från hela landet för att genomföra PCI, klaffinterventioner (t ex TAVI) samt andra Angio interventioner. Vi utför även akuta ingrepp inom kranskärlsintervention, ECMO samt andra akuta ingrepp.
Inom bradyflödet arbetar vi med pacemaker och defibrilatorbehandling av hjärtarytmier. Verksamheten inom flödet spänner från utredning av arytmier och inopererande av PM/ICD till uppföljning av PM/ICD-behandling på mottagningen. Inom flödet sker den mest avancerade PM/ICD-behandlingen inom regionen med vissa unika ingreppp så som elektrodextraktioner på både vuxna och barn samt andra högspecialiserade ingrepp så som hjärtsviktpacing i stor omfattning. Vi har verksamhet i både Solna och Huddinge. Vi har hög forsknings- och utvecklingsverksamhet och detta utgör basen för en verksamhet i fronten av det nya inom devicebehandling av arytmier och hjärtsvikt.
Du kommer vara inblandad i samtliga delar av verksamheten med utgångspunkt i din egen kunskap och tidigare erfarenhet. Arbetsuppgifterna kan innebära assistans vid operation, egen mottagning efter kompetens samt administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att ingå i ett team med sjuksköterskor samt läkare med specialistkompetens inom interventionell kardiologi, där du som sjuksköterska kommer att ha olika arbetsuppgifter under procedurer/ingrepp. Det kan innebära att sterilklädd assistera läkaren under ingrepp, omvårdnadsåtgärder samt andra arbetsuppgifter i och utanför operationssalen.
Samtliga sjuksköterskor inom sektionen har egna ansvarsområden.
Möjlighet att bedriva egna eller delta i forskningsprojekt finns också.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid,. Tjänstgöring sker både i Huddinge och Solna.
Tjänsten innebär även jourtjänstgöring.
Läs mer om oss här.
Vi söker dig som
arbetar bra tillsammans med andra men även på egen hand
tycker om att arbeta med både akut- och elektiv verksamhet
har lätt för att tänka nytt samt ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar
har en god kommunikativ förmåga
känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning. Du bemöter ser patienter och kollegor med omtanke och respekt samt bidrar med kunskap och entusiasm.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst ett års erfarenhet från kardiologi, akutsjukvård eller thoraxkirurgi
Meriterande:
Erfarenhet från PCI eller annan interventionsverksamhet
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensiv-, akut- eller hjärtsjukvård alternativt operation.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
