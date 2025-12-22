Sjuksköterska till pacemaker- och hjärtmottagningen
2025-12-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hjärtmottagningen
Hjärtmottagningen är en specialistmottagning för patienter med hjärtsjukdomar såsom kranskärlssjukdom, klaffel, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och medfödda hjärtfel.
Pacemakermottagningen är en del av hjärtmottagningen och här följs patienter upp som har en pacemaker och olika hjärtrubbningar.
På hjärtmottagningen arbetar två fasta sjuksköterskor tillsammans med fyra sjuksköterskor från hjärtavdelningen och akutmottagningen som har mottagningspass motsvarande en tredje sjukskötersketjänst. Vi utökar nu med en deltidstjänst och prioriterar kompetens till pacemakermottagningen. Möjlighet till utökad tjänst upp till heltid på hjärtavdelningen finns vid önskemål.
Vi jobbar tillsammans med kardiologer, arbetsterapeut och fysioterapeuter. Vi samarbetar bland annat med IVA, hjärtavdelningen och primärvården. Vi delar på en gemensam underskötersketjänst med de andra medicinmottagningarna.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Arbetet på pacemakermottagningen innebär bland annat uppföljningar, telefonrådgivning och patientbesök för patienter med pacemaker. Arbetet på hjärtmottagningen innefattar bland annat läkemedelsdosering, telefonrådgivning och patientbesök. Uppgifterna är varierande och ger ett stimulerande arbete.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och du har pacemakerkompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens av hjärtsjukvård och/eller akutsjukvård.
Du som söker har arbetat som sjuksköterska i flera år och du har gärna erfarenhet från akutsjukvård och kardiologi.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Kardiologi
Elin Olsson, enhetschef 0498-268286
