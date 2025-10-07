Sjuksköterska till Östernärke
2025-10-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du en engagerad sjuksköterska som tycker om teamarbete och varierade arbetsuppgifter? Då finns nu chansen att bli en del av vårt team i Östernärke hälso- och sjukvård. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Östernärke hemsjukvård!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss får du en unik möjlighet att arbeta med patienter inom hemsjukvården, på vård- och omsorgsboende samt med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt LSS (Lagen om stöd och service).
Hos oss är våra patienters önskemål och behov i fokus då vi arbetar för att göra deras vardag meningsfull. Enligt våra mål arbetar vi mot personcentrerad vård och rehabiliterande arbetssätt. På vissa kväll- och helgpass förekommer ensamarbete som innebär att du arbetar mot alla våra verksamheter så som vårdboende, hemsjukvård och funktionsstöd. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll som sjuksköterska.
Under kvällar och helger har vi en central organisation där alla hemsjukvårdsområden samarbetar från en och samma arbetsplats. Detta för att främja nära kollegialt samarbete, tydligare arbetsfördelning och minskad tjänstgöring under kvällar och helger.
Här har du möjlighet att bli en del av en trevlig och positiv arbetsgrupp där vi hjälps åt och stöttar varandra med patienten i fokus!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
• samverka med andra professioner, exempelvis läkare och biståndsbedömare
Om arbetsplatsen
Östernärke hälso- och sjukvård är en liten enhet som utgår från helt nya lokaler på Askenäs i natursköna omgivningar i Odensbacken. Vårt team består idag av totalt 12 sjuksköterskor fördelade på hemsjukvård, särskilt boende samt även våra två LSS-boenden som också ligger i anslutning till Askenäs. I vårt team finns även sju arbetsterapeuter samt en samordnande undersköterska som stöttar upp med bland annat apoteksärenden och provtagningar. Vi träffas varje morgon och planerar dagen tillsammans.
Arbetsplatsen genomsyras av hög kompetens, patientfokus och gott kaffe. Vi har roligt på jobbet och stöttar varandra samtidigt som vi alltid kommer ihåg vem vi finns till för.
Hemsjukvården är organiserat inom Socialförvaltningens område Vård och omsorg. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. I tjänsten förekommer ensamarbete under jourtid, vilket ställer krav på självständighet och god prioriteringsförmåga. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot patienter och kollegor, ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Lifecare, TES, APPVA/MCSS, MittVaccin eller Senior AlertTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 december eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: Schemalagd dag, kväll och var 6:e helg.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 oktober.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9544424