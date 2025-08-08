Sjuksköterska till Ortopedmottagningen
2025-08-08
Nu behöver vi på Ortopedmottagningen bli fler, så ta chansen att bli en del av vår härliga och positiva arbetsgrupp. Hos oss blir du en del av ett team på en arbetsplats där allas insatser är lika viktiga för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Ortopedmottagningen kommer du att ha varierande arbetsuppgifter eftersom vi har en bred verksamhet. Du kommer bland annat att arbeta med bokning och planering av patientbesök, telefonrådgivning, egna mottagningar med exempelvis suturtagning och mottagningar tillsammans med läkare. Arbetstiden är dagtid.
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken i Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården inom hela länet. Planerad dagkirurgi genomförs till stor del vid Västmanlands sjukhus Köping medan större planerad kirurgi samt all akutvård sker vid Västmanlands sjukhus Västerås. Ortopedkliniken i Västmanland har tre mottagningar, en på Västmanlands sjukhus Västerås, en i Sala och en på Västmanlands sjukhus Köping samt en vårdavdelningar i Västerås. På kliniken finns även en enhet för arbetsterapi och sjukgymnastik.
Vi befinner oss i ett spännande skede där vi vill skapa en organisation som tar det bästa som Regionen har och kombinerar det med det bästa från de privata aktörerna. Vi har redan idag en fantastisk personalstyrka men för att kunna erbjuda alla invånare en optimal vård så behöver vi bli några fler. Hos oss får du som sjuksköterska möjlighet att växa och utvecklas. Vi kan erbjuda ett kreativt arbete i en liten arbetsgrupp med gott samarbete och ett positivt arbetsklimat.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom vårdyrket. Vi ser positivt på erfarenhet av arbete inom området ortopedi och om du har erfarenhet av mottagningsarbete och/eller arbete på vårdavdelning.
Det är viktigt att du är trygg och förankrad i din roll eftersom tjänsten innebär mycket rådgivning. I din kommunikation är du tydlig och strävar efter att bemöta patienter och medarbetare på ett professionellt sätt. Att alltid sätta patienten i centrum samt att skapa bra möten är naturligt för dig. Eftersom dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet, samarbetsförmåga och att snabbt kunna ställa om efter arbetsuppgifterna. Har du även kunskap om och/eller erfarenhet av Cosmic ser vi det som meriterande. Ditt arbete kräver goda kunskaper inom IT och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är en liten, välfungerande arbetsgrupp och vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2025
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
