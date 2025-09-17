Sjuksköterska till ortopediskt centrum
2025-09-17
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Publicerad 2025-09-17
Vi söker dig som är sjuksköterska till ortopediskt centrum.
Hos oss ingår du i en erfaren och utvecklingsinriktad arbetsgrupp där struktur, kompetens och att våga prova nytt är centrala värden.
Initialt börjar tjänstgöringen inom slutenvård. Över åren väntas dina arbetsuppgifter förändras med påbyggnad av nya roller utifrån din kompetensnivå. I slutenvården arbetar vi i team kring patienten med målet att ge den bästa ortopediska vården samtidigt som brett tankesätt är av vikt då patienten ofta har flera olika sjukdomstillstånd.
Den professionella kunskapen är helt avgörande för vårdens kvalitet. Av den anledningen har du varje vecka tid avsatt i schema för kompetensutveckling.
Om oss på ortopediskt centrum
Ortopediskt centrum tillhör verksamhetsområdet kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals och består av ortopediavdelning, ortopedimottagning och osteoporosmottagning. På ortopediskt centrum har vi en integrerad verksamhet mellan slutenvård och öppenvård, där man med växande klinisk kompetens kan bli aktuell för nya antingen generaliserade eller specialiserade roller inom både slutenvård och öppenvård.
I vårt uppdrag ingår
Akut ortopedi
Akut ortogeriatrik
Elektiv ortopedi
Ortopedisk öppenvård
Barnortopedi i öppenvård
Osteoporosvård
Utbildningsvårdsavdelning där vi har slutexamination av ca 50 sjuksköterskestudenter per terminProfil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och som har minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Tidigare erfarenhet av ortopedisk vård är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, gott bemötande samt att du ser positivt på förändring och utveckling av arbetsplatsen. Vi värdesätter också att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag. Bifoga kopia på yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
