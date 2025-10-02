Sjuksköterska till ortopedavdelning
Att arbeta hos oss på ortopedavdelningen i Hudiksvall ger en bred erfarenhet inom sjuksköterskeyrket med möjlighet att utvecklas inom området ortopedi och urologi. Vi är måna om att ha kompetenta och yrkesstolta medarbetare för att ge våra patienter bästa möjliga vård. För oss är patientsäkerhet, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling högt prioriterat.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på ortopedavdelning 6 kan du se fram emot ett roligt, stimulerande och ständigt utvecklande arbete inom ett spännande område med många olika diagnoser inom akut ortopedi och urologi. På avdelningen bedrivs även elektiv vård med cirka tre till fyra planerade operationer i veckan. Du är arbetsledare och omvårdnadsansvarig för ditt vårdlag med upp till sex till åtta patienter. Som en del i ett team bestående av sjuksköterskor, vårdkoordinator, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samordnar du patientens omvårdnad och medicinska vård. Utöver arbetet i vårdlaget förväntas du som medarbetare bidra till enhetens utvecklingsarbete och vår gemensamma arbetsmiljö.
Som sjuksköterska hos oss får du bland annat arbeta med
• omvårdnad inklusive förebyggande arbete mot vårdskador
• läkemedelsadministrering
• hantering av medicinteknisk utrustning som infusionspumpar, VAC-pumpar, centrala infarter, sonder, katetrar
• dokumentation och planering för patient vid in- och utskrivning
• information och undervisning.
Hos oss får du
• arbeta med ett glatt och sammansvetsat gäng
• individuellt schema enligt Time Care
• ett skräddarsytt introduktionsprogram på 6-8 veckor för att skapa dom bästa förutsättningarna för dig som ny medarbetare
• möjlighet att använda dig av friskvård med Epassi.
Vi har verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du som sjuksköterska hos oss arbetar dagar, kvällar och nätter. Dock ingen nattjänstgöring under första året som nyexaminerad sjuksköterska. Vi tillämpar nattavtal.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig med intresse för ortopedi/urologisk omvårdnad samt ett genuint intresse och engagemang för patienternas välbefinnande. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera den omväxlande vardagen på en ortopedisk akutvårdsavdelning. Du är duktig på att prioritera och omprioritera, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och även hantera ett stundvis högt tempo utan att förlora i patientsäkerhet och kvalité. Du är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du har ett fint bemötande och ser respektfull, lyhörd och empatisk kommunikation som ett viktigt verktyg i kontakten med patienter, närstående, medarbetare samt andra interna och externa aktörer. Du har god förmåga att både arbetsleda och samarbeta.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
