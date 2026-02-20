Sjuksköterska till öppenvårdsmottagning psykiatri
Psykiatrisk mottagning NyköpingPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Vill du arbeta med kvalificerad psykiatrisk omvårdnad i en verksamhet där erfarenhet, delaktighet och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss möter du en specialistpsykiatrisk mottagning med bred kompetens och stort engagemang. Många av våra sjuksköterskor har lång erfarenhet av psykiatri och arbetar dagligen med komplexa patientuppdrag i nära samverkan med övriga professioner.
Under det senaste året har vi tillsammans genomfört ett omfattande utvecklingsarbete inom sjuksköterskegruppen.
Vi har nu infört ett funktionsbaserat arbetssätt med ett gemensamt framtaget funktionsschema. Det innebär tydliga uppdrag, bättre överblick i vardagen och större möjlighet till fördjupning inom olika områden.
En viktig del av detta arbete har varit att skapa en mer hållbar och strukturerad arbetsvardag. Genom funktionsschemat har vi tydliggjort ansvar, arbetsflöden och roller under dagen. Det innebär att du som sjuksköterska får bättre överblick, minskad splittring mellan uppgifter och större möjlighet att känna dig färdig med ditt uppdrag när arbetsdagen avslutas.
Samtidigt utvecklar vi verksamheten med nya arbetssätt och mottagningar, såsom vår litiummottagning och CS-mottagning, samt ett utökat arbete med digital tillgänglighet via 1177.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du dagtid, måndag-fredag, i tvärprofessionella team med fokus på patientnära specialistvård.
Arbetet omfattar bland annat:
• Psykiatrisk omvårdnad i individuella kontakter och team
• Kvalificerad telefonrådgivning och digitala vårdkontakter
• Läkemedelshantering, injektioner och uppföljningar
• Omvårdnadsbedömningar, vårdplanering och vårdande samtal
• Samverkan med läkare, övriga professioner och externa vårdgrannar
Du blir en del av en sjuksköterskegrupp som idag består av nio kollegor - och vi vill bli fler.
Vi erbjuder
• Dagtidsarbete med flextid
• Ett erfaret, varmt och kompetent kollegium
• Ett tydligt funktionsschema som skapar struktur och stöd i arbetet
• Möjlighet till fördjupning inom särskilda ansvarsområden
• En arbetsplats där delaktighet, kvalitet och långsiktighet värderas högt
Stöd och professionsutveckling
På mottagningen finns en senior sjuksköterska med samordningsansvar för sjuksköterskegruppen. Uppdraget omfattar kompetensutveckling, introduktion av nya kollegor och utveckling av gemensamma arbetssätt.
Alla sjuksköterskor deltar regelbundet i handledning, med fokus på stöd i komplexa patientärenden, reflektion och professionell utveckling. Vi arbetar också i nära samarbete med läkare, där TeleQ-konsultfunktionen ger ett tillgängligt medicinskt stöd i det dagliga arbetet.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av psykiatri eller specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad.
Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt men värdesätter nära samarbete. Du har ett professionellt och empatiskt förhållningssätt och vill bidra till både arbetsgemenskap och verksamhetsutveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Heltid där deltid är en möjlighet.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Lotta Rydberg, 072-084 39 83
Tina Flening, lokal facklig representant och skyddsombud för Vårdförbundet, nås via regionens växel 0155-245000
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
