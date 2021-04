Sjuksköterska till onkologisk dagvårdsavdelning - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-07Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomarMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Antalet behandlingar ökar och vi behöver förstärka personalteamet. Vi söker därför två vikarierande sjuksköterskor till vår onkologiska dagvårdsavdelning som är en del av vår omfattande öppenvårdsverksamhet.Vår verksamhetTill dagvårdsavdelningen kommer patienter för att få högspecialiserad behandling i form av t.ex. cytostatikabehandling och immunterapi. Totalt ges över 8000 behandlingar per år, både kurativa och palliativa. Eftersom vissa patienter går på behandling under flera år försöker vi tillgodose kontinuiteten för patienterna och du som sköterska har därför en egen tidbok där du själv bokar in dina patienter för behandling. Utöver de praktiska behandlingarna utgörs en stor del av arbetet av att informera patienterna om vad behandlingen innebär samt följa upp och ge råd och stöd under behandlingens gång.En stor del av verksamhetsområdets kliniska studier bedrivs på vår avdelning och du ges därför tillfälle att kontinuerligt bygga på din kompetens inom cancervård och behandling.2021-04-07Du är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av onkologi är meriterande men inget krav.Din kompetensSjälvständighet - du har mod att agera efter din egen övertygelseFlexibel - du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringarStabil - du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt sakerKvalitetsmedveten - du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandardSamarbetsförmåga - du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sättEmpatisk förmåga - du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslorVi erbjuderVi erbjuder två vikariat på 100% med tillträde enligt överenskommelse till och med 2021-10-31 0ch 2022-01-07. Möjlighet finns till en förlängning av vikariatet. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag.Hos oss får du bland annat en omfattande introduktion samt regelbundna föreläsningar inom onkologi. Som fast anställd hos oss får du möjlighet att delta i cancervårdsakademin som är ett 4-årigt kompetensutvecklingsprogram inom cancervård. En spännande vård i ständig utveckling, där forskning är en viktig del, ett varierande och stimulerande arbete där du hinner lära känna dina patienter samtidigt som du ger avancerad omvårdnad och läkemedelsbehandling. Vi erbjuder ett arbete där du verkligen kan göra skillnad.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Karin Green, Avdelningschef, 018-617 27 29Karin Engblom, Sektionsledare, 018-611 70 20Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 35 11Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urvalsprocessen sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde enl ök till en ök -Sista dag att ansöka är 2021-04-28REGION UPPSALA5675893