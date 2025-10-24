Sjuksköterska till ögonmottagningen
2025-10-24
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.
Ögonmottagningen i Gävle är en del av verksamhetsområde ögon och önh och bedriver både akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet. Vi är ett 50-tal medarbetare som tillsammans arbetar i moderna lokaler på sjukhusområdet i Gävle. Här samarbetar läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister, administrativ personal och medicinska sekreterare för att ge patienten bästa möjliga vård.
Hos oss får du arbeta i en teknisk miljö med stort patientfokus, där teamarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i centrum.
Som sjuksköterska hos oss får du ett stimulerande och varierat arbete inom både mottagning, akutflöde och operationsverksamhet. Arbetet är omväxlande och sker i nära samarbete med flera professioner i teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• utföra förberedande undersökningar inför mottagningsbesök hos läkare
• arbeta i det akuta patientflödet på mottagningen
• Förbereda patienter i vår injektionsverksamhet
• utföra synprövningar, ögontrycksmätningar, synfältsundersökningar och OCT
• förbereda patienter inför och ta hand om dem efter operation
• ge rådgivning och delta i det digitala arbetet via Min vård Gävleborg och 1177
• introducera nya medarbetare inom flera yrkeskategorier
• bedriva egen mottagning för olika patientgrupper
• möjlighet till ansvarsområden
Om du är specialistutbildad ögonsjuksköterska kommer du även att:
• bedriva egen mottagning för olika patientgrupper
• bedöma och planera vård utifrån patientens behov
• arbeta inne på operationssal och assistera läkare under ingrepp
• utföra injektioner, ögonbottenfotografering och angiografi
• ge telefonrådgivning och bidra i utvecklingsarbete inom området
Hos oss får du
Hos oss får du arbeta dagtid, måndag till fredag, i en modern och teknikstark miljö med engagerade kollegor. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, patientsäkerhet och arbetsglädje går hand i hand.
Vi erbjuder dig:
• en omväxlande och patientfokuserad miljö
• goda utvecklingsmöjligheter, både internt och externt
• ett nära samarbete i ett engagerat team med många professioner
• generöst friskvårdsbidrag och tillgång till Region Gävleborgs förmåner
Läs mer om våra förmåner:
För att lyckas i rollen som sjuksköterska hos oss behöver du vara strukturerad, noggrann och trygg i ditt yrkesutövande. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar väl med både kollegor och patienter. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter och ser förändringar som en möjlighet till utveckling.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du är specialistutbildad till ögonsjuksköterska redan eller har erfarenhet inom ögonsjukvård eller mottagningsverksamhet, alternativt har ett intresse av att vidareutvecklas inom ögonsjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
