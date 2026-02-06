Sjuksköterska till ögonmottagning
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-02-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Ögonkliniken Sörmland, NyköpingPubliceringsdatum2026-02-06Om företaget
Region Sörmlands ögonklinik är en länsklinik och mottagningarna finns på sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och i Katrineholm. Vi utför ca 60 000 besök per år och bedriver både operations- och mottagningsverksamhet inklusive jourverksamhet. Nyköping är en mottagning med ca 22 medarbetare.
Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, ortoptister, optiker, undersköterskor och administrativ personal, alla med olika kompetenser för att kunna ge våra patienter den bästa vården.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på ögonmottagningen får du ett varierande och omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna på mottagningen består bl a i att du förbereder patienter inför läkarbesök med olika undersökningar men du kan även ha egna självständiga mottagningar, till exempel fotografering av ögonbotten och synfältsundersökningar. En stor patientgrupp hos oss är de som har problem med gula fläcken. Dessa tillstånd behandlas med intravitreala injektioner vilket våra sjuksköterskor, efter inskolning, utför.
Rådgivning via TeleQ ingår också i arbetsuppgifterna som sjuksköterska men detta blir aktuellt först efter att du fått lite erfarenhet av vår verksamhet.
För oss på ögonkliniken är det viktigt att ge dig en ordentlig introduktion/inskolning så du känner dig trygg när du ska börja arbeta självständigt. Du får en mentor som du alltid kan vända dig till med frågor och funderingar och självklart finns alltid andra kollegor nära till hands.
Din kompetens
I din formella grundkompetens är du legitimerad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård, ögonsjuksköterska eller operationssjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du är lyhörd, van att ta ansvar, har god förmåga att samarbeta inom och mellan professioner och har en positiv inställning till ditt arbete. Vi ser gärna att våra medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om intresse finns till att fördjupa din kunskap och kompetens finns möjlighet att senare vidareutbilda dig till ögonsjuksköterska.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Dagtid måndag - fredag.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Malin Wirström, 076-101 33 07, malin.wirstrom@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-245000.
Kom och jobba hos oss på ögonkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9729205