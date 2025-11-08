Sjuksköterska till nytt utbildningsteam
2025-11-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Den kommunala primärvården bygger just nu upp ett nytt Utbildningsteam som ska stärka kvalitet och kompetens inom hela verksamheten. Bakgrunden är behovet av en mer strukturerad och hållbar utbildningsprocess för vård- och omsorgspersonal. Teamet ska utveckla och genomföra utbildningar, förbättra delegeringsprocessen och bidra till att frigöra mer tid för patientnära vård. Satsningen är en del av omställningen till God och Nära vård och ska över tid bli ett nav för kompetensutveckling i verksamheten.
Vill du bli en del av Falkenbergs kommunala primärvård?
Nu har du chansen!
Vi söker två sjuksköterskor till utbildningsteamet.
Teamet är under uppbyggnad och du blir en central del i att forma både innehåll, struktur och arbetssätt. Du trivs i utvecklingsfasen där rutiner skapas, samarbeten växer fram och idéer blir verklighet.
Arbetet handlar om att:
• Planera och genomföra utbildningar inom delegering, introduktion och grundläggande vård.
• Utveckla utbildningsmaterial och metoder tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Bidra till en trygg och effektiv delegeringsprocess som stärker patientsäkerheten, frigör tid för patientnära vård.
• Samarbeta med verksamhetens farmaceuter i framtagandet av utbildningar och annat stöd gällande läkemedelshantering.
Tjänsten kombineras med kliniskt arbete en dag i veckan (20 %) för att behålla närhet till det praktiska arbetet i hemsjukvården.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team som tillsammans driver utveckling och utbildning framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kommunal primärvård. Du har god kunskap och vana av delegeringsarbete och trivs med att arbeta strukturerat och utvecklingsinriktat. Körkort B är ett krav. Vidareutbildning inom distriktssköterska eller geriatrik är meriterande, liksom handledningsutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att samarbeta, bygga struktur och driva utveckling i en uppstartsfas.
ÖVRIGT
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
