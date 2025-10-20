Sjuksköterska till Nytida Sorbus AB
Nytida AB / Sjuksköterskejobb / Mark Visa alla sjuksköterskejobb i Mark
2025-10-20
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Mark
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nytida Sorbus AB i Skene en sjuksköterska för nattjänstgöring samt beredskapstjänstgöring. Tjänsten avser deltid på 63%. Som sjuksköterska tjänstgör man på rullande schema och med arbetstid mellan kl. 21.00 tom 07.00. Beredskapen innebär ca 90 timmar/6 veckor med beredskap i hemmet kvälln natt och helg.
Om Nytida Sorbus Vår målgrupp är personer med Huntingstons sjukdom samt yngre personer med kognitiv svikt. Verksamheten ligger naturnära och har nära till kollektivtrafik. Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp med nära samarbete mellan olika professioner.
I verksamheten arbetar även en gruppledare och en verksamhetschef. Verksamheten har egna sjuksköterskor som arbetar oregelbundna tider.
Vi erbjuder fortlöpande metodutbildning och flera förmåner.
Om rollen
I rollen som sjuksköterska natt, arbetar du tillsammans med en undersköterska/omsorgspersonal. Arbetsuppgifterna innebär ansvar för arbetet inom HSL-delen av vår verksamhet. Arbetet består även till stor del av omvårdnadsinsatser till våra boenden.
I delen som beredskapshavande sjuksköterska har du ansvaret för arbetet inom HSL-delen av vår verksamhet när behov uppstår i verksamheten kväll, natt och/eller helg. Du har beredskap i hemmet och utför aktivt arbete på boendet vid behov. Det betyder att du arbetar med och värnar om våra klienters fysiska och psykiska mående, medicinhantering och andra uppgifter som ingår i beredskapsarbetet.
Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella behov och önskemål. Som sjuksköterska fyller du en viktig funktion i vårt arbete kring detta. Vår målsättning är att hjälpa till att ge varje person de individuella verktyg och strategier de behöver för att leva ett meningsfullt liv.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och kunskap om personer med såväl somatisk som psykiatrisk problematik.
Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri eller/och erfarenhet av dylikt arbete.
Om dig
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Till dig från oss
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Verksamhetschef Katharina Aspelin Mail: katharina.aspelin@nytida.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Katharina Aspelin katharina.aspelin@nytida.se Jobbnummer
9565232