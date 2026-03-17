Sjuksköterska till Neurologi avdelning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-03-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en högspecialiserad vårdmiljö där du får utvecklas inom neurologi och göra verklig skillnad för patienter varje dag? Vi söker nu en sjuksköterska till Vårdavdelning Neurologi i Solna.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett stimulerande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor från olika professioner bedriver personcentrerad vård med patienten i fokus
4 veckors individanpassad introduktion med ett välstrukturerat introduktionsprogram som ger dig en trygg start i din nya roll
möjlighet till utbildning inom neurologisk vård (15 hp) i samarbete med Karolinska Institutet
värdefull erfarenhet av att arbeta med neurokirurgisk omvårdnad i en specialiserad vårdmiljö
kontinuerlig kompetensutveckling genom kompetensstegen samt tillgång till interna utbildningar och föreläsningar inom området, såsom internutbildningen "Neurologisk omvårdnad" och andra inspirerande utbildningstillfällen.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vårdavdelning Neurologi i Solna ingår i Tema Hjärta, Kärl och Neuro och är en högspecialiserad akutvårdsavdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset för patienter med sjukdomar i nervsystemet. Här bedriver vi högspecialiserad neurologisk vård, främst med inriktning mot epilepsi, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och neurodiagnostik. Vi ansvarar även för regionens Epilepsy Monitoring Unit (EMU) och är ensamma om denna verksamhet inom Region Stockholm.
Hos oss vårdas flera olika patientgrupper som kommer både akut, subakut och elektivt. Det skapar en stor variation i omvårdnadsarbetet och ger möjlighet att utveckla bred kunskap om hur olika neurologiska sjukdomar påverkar patienten.
Som sjuksköterska leder, planerar och organiserar du omvårdnaden kring dina patienter. Du jobbar självständigt, men ingår i ett större team av sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra hälsoprofessioner. Hos oss finns stora möjligheter till delaktighet i utvecklingsarbete, både kopplat till våra patientflöden och till lokala kvalitets- och utvecklingsområden.
Avdelningen har totalt 18 vårdplatser och präglas av en stark sammanhållning som bidrar till en mycket god arbetsmiljö. Här arbetar du tillsammans med engagerade, kompetenta och trygga kollegor samt närvarande chefer med lång erfarenhet inom neurologi, akutsjukvård och ledarskap.
Vi sätter alltid patienten först och arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vården.
Vi söker dig som
är självständig i ditt arbete och tar ansvar för att planera, prioritera och driva dina arbetsuppgifter framåt
har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med olika professioner
har en stark empatisk förmåga och sätter alltid patientens behov och upplevelse i fokus
har helhetssyn i ditt arbete och kan se till både patientens medicinska och omvårdnadsmässiga behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Erfarenhet inom neurologi
Erfarenhet inom akutsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Neurologi Kontakt
Maria Seitan Peneva 070-245290
9802993