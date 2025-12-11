Sjuksköterska till Nattpatrullen
Trollhättans Kommun / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-12-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
"När staden sover - är du vaken för någon annans trygghet"
Det är mitt i natten.
Staden är tyst, men du är på väg - med kunskap, omtanke och ett uppdrag som betyder allt för den som väntar. Som sjuksköterska i Trollhättans Nattpatrull är du den trygga handen när behovet finns. Du kliver in i människors vardag, möter deras behov och gör skillnad i stunden som verkligen räknas.
Här ansvarar du för patienter inom kommunal primärvård - både på boenden och i ordinärt boende. Varje natt är unik, men uppdraget är alltid detsamma: att ge god och säker vård med värme och professionalism.
Vad vi erbjuder dig
Vi vet att du gör ett viktigt jobb - därför vill vi ge dig bra förutsättningar:
- Ett meningsfullt, omväxlande och utvecklande uppdrag
- Att bli en del av ett kompetent och tryggt gäng som värnar om både kvalitet och gemenskap
- Individuell schemaläggning med arbete var tredje helg
- Friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort via personalföreningen Rabatten
- Trygg anställning med försäkringar vid sjukdom och föräldraledighet
- Möjlighet att utvecklas och växa inom Trollhättans StadPubliceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Nattpatrullen är du en nyckelperson för trygg och säker vård. Ditt arbete är varierat och ger dig möjlighet att använda din kompetens på många sätt:
- Ge personcentrerad vård som utgår från varje patients behov och livssituation
- Genomföra uppdrag inom ramen för Samverkande sjukvård
- Utveckla framtidens vård genom att arbeta med digital välfärdsteknik
- Stärka teamet genom att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal i det patientnära arbetet
- Uppleva variation med ett omväxlande arbete där ingen natt är den andra lik
Vi söker dig som
Är lösningsfokuserad, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du kan arbeta självständigt men är också en lagspelare som kan handleda och samarbeta med kollegor. Ett gott bemötande och mod att prioritera och arbetsleda är viktigt, samtidigt som du alltid har kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska
- Körkort med behörighet B
Meriterande:
- Erfarenhet från kommunal primärvård
- Specialistutbildning till exempel Distriktsköterska, Demens, Vård av äldre, Palliativ vård eller Psykiatri.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställningsinformation
- Veckoarbetstid: 33,33 timmar
- Tillträde: Enligt överenskommelse
- Omfattning: Enligt överenskommelse
- Rekrytering sker löpande under ansökningstiden
Vill du bli en del av vårt team och vara tryggheten i natten?
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Johanna Norbäck, Enhetschef 0520-495426 Jobbnummer
9639475