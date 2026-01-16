Sjuksköterska till natten i Båstad
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Båstad Visa alla sjuksköterskejobb i Båstad
2026-01-16
Visa alla jobb hos Båstads Kommun, Vård och omsorg i Båstad
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi söker dig som vill jobba som sjuksköterska på natten hos oss i Båstads kommun och vara en del av vårt team. Vårt arbete ger oss möjlighet att göra skillnad i människors liv varje dag. Samtidigt får vi chansen att ständigt utvecklas och kombinera kunskap med omsorg. Sök till oss idag!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som delar vår värdegrund och vill arbeta utifrån vårt förhållningssätt. Vi är ett professionellt team med undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som samarbetar med den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum utifrån dennes specifika behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning.
Du arbetar lösningsfokuserat där du har vård och omsorgstagaren i fokus. I arbetet handleder, undervisar och delegerar du till vård- och omsorgspersonal.
I hemsjukvården ansvarar du för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå, du arbetar i team tillsammans med övriga professioner som finns runt vård och omsorgstagarna.
* Du utgår från Skogsliden i Båstad.
* Tjänsten är på nattid, sysselsättningsgrad 61,17% med möjlighet till 100% som pool-turer på dagen.
* Heltidsmåttet är 34,33 h.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga till helhetssyn, arbeta självständigt och prioritera i stressade situationer. Vidare är det viktigt att du har en positiv inställning samt ett genuint intresse av att aktivt delta i utvecklingen av vården inom kommunen. Som kollega är du samarbetsvillig och vill bidra till en god arbetsmiljö för gruppen.
Körkort är ett krav. Erfarenhet inom specialområdet distriktssköterska eller vård av äldre är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter nås via fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
