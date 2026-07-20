Sjuksköterska till natteamet
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-07-20
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Tycker du att trygg och personcentrerad vård är som allra viktigast när resten av samhället sover? Vill du dessutom ha ett jobb där du får arbeta självständigt, fatta viktiga beslut och samtidigt känna ett starkt stöd från engagerade kollegor? Då kan rollen som sjuksköterska i natteamet hos oss på Skellefteå kommun vara helt rätt för dig.
Just nu söker vi sjuksköterska till vårt natteam, där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för vårdinsatser över hela Skellefteå kommun. Du utgår från Tor vård- och omsorgsboende i centrala Skellefteå och blir en del av en verksamhet där samarbete, omtanke och professionellt ansvar går hand i hand.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor.
DIN ROLL
Som sjuksköterska i natteamet arbetar du med att ge kvalitativ vård på primärvårdsnivå till patienter från 18 år och uppåt i deras hemmiljö. Insatser utförs inom vård- och omsorgsboenden, ordinärt boende och LSS-boenden över hela kommunen.
Nattetid arbetar fyra sjuksköterskor tillsammans och ni planerar och prioriterar insatser utifrån patienternas aktuella behov. Arbetet är självständigt, varierat och kräver att du kan fatta trygga beslut även i situationer som snabbt förändras. Exempel på arbetsuppgifter är symtomlindring i livets slutskede, bedömningar vid plötsligt försämrat hälsotillstånd och andra akuta eller planerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du samarbetar nära patienter, anhöriga, omsorgspersonal, kollegor och andra aktörer både inom kommunen och regionen. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg, säker och personcentrerad vård där patientens behov alltid står i fokus.
I arbetet använder du digitala verktyg som ger stöd i planering, dokumentation och kommunikation. Du har även stöd av kollegor och jourläkare via telefon när situationen kräver det.
Vi tror på tillit, dialog och goda relationer som grund för ett hållbart arbetsliv. Därför får du möjlighet att påverka ditt schema och planera din arbetstid utifrån verksamhetens behov. För närvarande innebär tjänsten cirka två helger på sex veckor. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till natt, men viss kvällstjänstgöring förekommer.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är legitimerad sjuksköterska, alternativt snart legitimerad, och har gärna erfarenhet från arbete som sjuksköterska. En god ämneskompetens och en vilja att kontinuerligt utvecklas inom ditt yrkesområde är viktigt för att du ska lyckas i rollen. Har du dessutom slutförd specialistutbildning inom relevanta områden är det meriterande.
Vi tror att du fungerar bäst i rollen om du är självständig, initiativrik och ansvarstagande. Du arbetar noggrant och systematiskt, har öga för detaljer och är stabil och trygg i ditt arbetssätt – det vill säga att du kan behålla lugnet och prioritera rätt även i en snabbt föränderlig och utmanande arbetsmiljö. Som person är du pedagogisk och hänsynsfull i ditt bemötande och trivs med att arbeta nära i team. B-körkort är ett krav.
För tjänsten behöver du ha god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Eftersom Skellefteå kommun är en finsk och samisk förvaltningskommun ser vi det som meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk ser vi det som en tillgång i verksamheten.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som sjuksköterska på vår hälso- och sjukvårdsenhet blir du en del av ett engagerat team där vi jobbar för att varje patient ska få en vardag med trygghet, omtanke och livskvalitet. Här möts du av kollegor som gärna delar kunskap och stöttar varandra. Här får du möjlighet att bidra till en meningsfull och personcentrerad vård som verkligen gör skillnad i människors liv. Vi erbjuder dig stöd i din utveckling genom individuell inskolning, fortbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss får du ett jobb som verkligen betyder något – för både dig och de människor du möter. Läs mer om rollen som sjuksköterska i Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/sjukskoterska)
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "724120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Emilia Ghaderi +46910735000 Jobbnummer
10006573