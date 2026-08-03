Sjuksköterska till Närvårdsteam Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-08-03
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I samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal hälso-och sjukvård har vi startat upp ett Närvårdsteam. Fokus ligger på att patienter i Västerås och Surahammar ska få en säker och professionell vård i hemmet.
Vi välkomnar dig till en liten och trivsam personalgrupp som har nära till skratt. Något som är viktigt för oss är att du får ordentligt med tid för uppdraget så att en personcentrerad vård kan skapas.
En av våra sjuksköterskor kommer att vara föräldraledig under nästa år och vi behöver därför komplettera vårt team. Låter det intressant? Läs gärna vidare för att lära känna oss bättre!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Att jobba som sjuksköterska hos oss är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du gör bedömningar och besök i patienters hem, ofta i team tillsammans med läkare eller annan sjuksköterska men även självständiga besök förekommer. Samverkan med hemsjukvården och andra vårdaktörer är centralt i arbetet. Sjuksköterskan i närvårdsteamet fungerar ofta som en koordinator och sammanhållande länk för att vården runt patienten ska bli optimal. SIP (samordnad individuell plan) görs på de flesta patienter. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter förekommer. Om du har erfarenhet och känner dig trygg med hantering av medicinsktekniska uppgifter som exempelvis centrala infarter är det en merit. Arbetsuppgifter som intravenösa infusioner och blodtransfusioner förekommer i rollen.
Om arbetsplatsen
Närvårdsteam Västerås startades sommaren 2022 med syfte att komplettera de vårdstrukturer som tidigare funnits.
Närsjukvård innebär att vi i vårdstrukturen befinner oss mellan primärvården/vårdcentralerna och specialistvården på sjukhuset. Vårt mål är att verka som det kugghjul som behövs för att komplext och svårt sjuka patienter i Västerås och Surahammars kommuner ska kunna få sitt vårdbehov optimalt tillgodosett i hemmet. Vi finns för de personer som har svårt att ta sig till vården och vårt uppdrag syftar till att skapa trygghet i hemmet för att undvika att patienter blir inlagda på sjukhuset i onödan.
Teamet utgår från lokaler på Ängsgärdet och består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kurator.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
möjlighet att vara med i omställningen till nära vård och att utveckla framtidens hälso- och sjukvård
flexibla och nytänkande kollegor
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym på sjukhusområdet
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst fem års erfarenhet inom yrket. Är du utbildad distriktssköterska och/eller har erfarenhet av att vårda patienter i hemmet ser vi det som en merit. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil i din profession, empatisk och har lätt för att samarbeta med andra. Du är nytänkande och strukturerad i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Då vi vårdar patienter i deras hem är det också viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån person och situation. Vi fäster stort avseende vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat under ett år, 100% tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Västerås under v.36.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Ida Hedberg ida.hedberg@regionvastmanland.se +4621175754 Jobbnummer
10018315